Otorgan premio a Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (Agencias)

El día de ayer se llevó a cabo un evento organizado por una agencia de medios y la Asociación México En tus Manos, en donde se le rindió un merecido homenaje a la primera actriz Silvia Pinal.

El objetivo de la celebración era reconocer la trayectoria de la actriz, quien ha dejado huella, no solo en los fanáticos mexicanos, sino en sus seguidores a nivel internacional. Es por eso que se le otorgó una presea por su larga y reconocida carrera artística.

Entre los invitados a dicho evento estuvieron celebridades como: Sylvia Pasquel, Isaura Espinoza, Norma Lazareno, Tanya Vázquez, Jacqueline Andere, Mary Paz Banquells y Gerardo Quiroz, éste último fue el conductor del evento.

A la llegada de doña Silvia Pinal mencionó que se siente muy emocionada: “Encantada de que me reciban así. La verdad me siento muy satisfecha, pero no dejo de pensar que también hay muchos más que tienen la suerte de ser homenajeados”.

Por otra parte, su hija Sylvia Pasquel resaltó la importancia del premio hacia su madre al decir: “Me siento muy contenta porque es un premio muy importante para mi mamá, es por su gran legado que nos ha dejado, es un ícono y se lo merece por todo lo que nos dio”.