Salma Hayek se casó por obligación

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (Agencias)

La actriz Salma Hayek realizó una polémica revelación durante una entrevista reciente con la revista Glamour, en donde admitió que tuvo que ser “arrastrada” a su boda con François-Henri Pinault.

La famosa de 56 años, explicó que no tenía idea de que “se iba a casar” el Día de San Valentín, hasta que los miembros de su familia se involucraron, debido a eso comparó su boda con una intervención, pues fue su familia quien planeó todo.

Hayek señaló: “Estaba nerviosa. Había dicho que sí al matrimonio, pero en realidad no me presentaría ese día, ni lo haría”, expuso. Salma dijo que después de que “no le dieron otra opción” más que caminar por el pasillo, se sintió aliviada pues su relación no cambió.

La mexicana y el empresario, de 60 años, se casaron por lo civil el 14 de febrero de 2009 y dos meses después celebraron una boda rodeados de sus seres queridos y ahora celebran ambas fechas como aniversarios.

La pareja llevaba saliendo tres años cuando se casaron y ya eran papás de su hija Valentina Paloma, que ahora tiene 15 años. Antes de casarse, Salma Hayek rechazó dos propuestas de François-Henri Pinault.