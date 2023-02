Abraham Ancer se alista para su próxima cita en Liv Golf

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El primer torneo de LIV Golf en México se realizará en el campo El Camaleón en Mayakoba, en la Riviera Maya, y traerá de vuelta a los dos mejores exponentes tricolores de este deporte de nuevo a su tierra: Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Justamente Ancer habló de la importancia de tener dicha competencia en México. “El Mayakoba es un lugar perfecto, es un campazo y se que Carlos le tiene muy bien golf ahí y siempre es un placer jugar ante mi gente. Eso siempre es muy especial.

Fue algo que cuando me sumé a LIV lo tenía muy presente el tratar de llevar un torneo a México. Sí quería tener un torneo en nuestro país. Estoy contento de que lo hayan logrado en el primer año.

Ya estoy ansioso de estar allá”, explicó el mexicano en videoconferencia de prensa. Ancer compartirá grama con Carlos Ortiz, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio García, Lee Westwood, Patrick Reed, Harold Varner, Louis Oosthuizen, Cameron Smith, Kevin Na, entre muchos otros.

‘El Turco’ decidió dar el brinco a LIV Golf en julio del 2022 luego de una gran participación en la PGA Tour, sin saber que regresaría pronto a México para volverse a presentar ante su gente. “Estoy muy contento con mi decisión, más que nada lo noté en esta temporada. Creo que noté mucho la diferencia en lo físico.

Antes no tenía un offseason como ahora lo tengo y ahora me dio tiempo para prepararme físicamente y descansar. Se notó bastante la diferencia”, dijo. En el segundo torneo que participó Ancer previo a arrancar la segunda temporada con LIV Golf, el mexicano logró una victoria que mantuvo desde la primera ronda del PIF Saudi Internacional y ha sido la señal de que todo va por buen camino:

“Este torneo me dio mucha confianza y más la forma en la que se dio. Me sentí tranquilo y en control de mi swing y emociones y eso me gustó sentirlo y poder ejecutar los golpes con precisión. Es justo lo que necesitaba para empezar con el pie derecho. Si Dios quiere llegar con la misma sensación para Mayakoba”, agregó.