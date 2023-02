Es Diego Cocca el nuevo director técnico de la Selección Mexicana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este viernes, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó al argentino Diego Cocca como nuevo entrenador de la Selección Nacional.

Cocca fue presentado en conferencia de prensa en las instalaciones de FMF por Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de las Selecciones Nacionales, y Jaime Ordiales, director deportivo de Selecciones Varoniles.

“Realmente me siento feliz, orgulloso, un privilegiado de ser el técnico de la Selección Nacional de México. No es cualquier cosa, es algo muy importante ser el seleccionador de un país que me ha dado muchísimo en lo profesional y en lo humano”, expuso el entrenador argentino.

“Para mí y mi forma de pensar, tener la posibilidad de ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio que no podía dejar pasar. Me siento elegido, que tampoco es poca cosa”, puntualizó.

Tras agradecer a la directiva de Tigres de la UANL y a los dirigentes de la FMF por permitirle ser el nuevo director técnico de México, Cocca dejó en claro que buscará jugadores que se sientan privilegiados de vestir la camiseta verde.

“Quiero tener jugadores que pongan la playera del país, que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están, y para que eso suceda el primero que se debe sentir de esa manera soy yo, y hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México”, externó.

“Les puedo prometer seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares”, puntualizó.

Una vida dedicada al fútbol y con el 💚 en México 🇲🇽, así es la trayectoria de Diego Cocca. 👏🏼 #LaSelecciónEsDeTodos #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/tPDwGN6zKR — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

Sobre el hecho de ganar Nations League y Copa de Oro como una prioridad planteada por la FMF para este verano, el timonel argentino explicó que no lo siente como una presión, sino más bien como parte de una mentalidad ganadora.

“Yo no lo veo como presión, soy el técnico de la Selección Nacional de México, hay que ganar hasta en las cascaritas, si nosotros transmitimos esa competitividad y mentalidad, va a ser natural el salir a la cancha y ganar. Lo que sí queremos ver y notar es un crecimiento”, manifestó.

“Parte de ese crecimiento es tener una mentalidad ganadora la cual vamos a ayudar a seguir creciendo, mejoran y estimulando, porque yo reo mucho en el talento del jugador mexicano. No tengo dudas de que con tiempo y trabajo vamos. tener una Selección que va a salir a ganar partidos”, señaló.

¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒄𝒄𝒂! 🇲🇽

Con la misma pasión por el fútbol y el amor por México, hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos. 💚#LaSelecciónEsDeTodos I #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/c5XObGiOpE — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

El argentino, quien había llegado al banquillo de Tigres apenas en noviembre pasado, conversó en días pasados con directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en miras a ser el nuevo seleccionador del Tri, puesto que dejó vacante Gerardo Tata Martino, tras el Mundial de Qatar 2022.

Cocca llegó en 2020 a la dirección técnica del Atlas, al que hizo bicampeón al ganar los dos torneos de la temporada 2021-2022, logros que lo convirtieron uno de los principales candidatos para hacerse del banquillo mexicano para el proceso que se finalizará con la Copa del Mundo de 2026.





Con información de: lopezdoriga.com