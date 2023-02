‘Antivacunas’ ahora si quieren vacunarse: SST

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- En las personas que tienen la tercera y cuarta dosis de la vacuna covid-19, es difícil que se le desarrolle y si presentan sintomatología del virus, es leve, consideró Margid Antonio Rodríguez Avendaño.

El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, en la Secretaría de Salud aclaró, sin embargo, que por lo menos un 25 por ciento de la población en los siete municipios que conforman esta zona, no recibe ni siquiera la primera dosis.

Comentó que muchas de estas personas, de una u otra forma han empezado a vacunarse contra el Covid-19, tomándose en cuenta que algunos de ellos ya tuvieron complicaciones e incluso, saben o conocen de alguien que perdió la vida por no contar con el biológico.

“La invitación es a que se vacunen, no hay efectos colaterales de estabilidad, al menos no se han encontrado en las personas que recibieron la vacuna, y quienes han registrado síntomas, no pasa de escalofríos, salida de moco por la nariz y dolor leva que se puede atender con paracetamol”, indicó.

Los que ya cuentan con la tercera y cuarta dosis, aseguró que en caso de llegar a tener Covid-19, los síntomas que presentan son leves.

“Muchas de las personas antivacuna, han sufrido complicaciones, han requerido hospitalización e incluso, murieron por no tener ni siquiera la primera dosis”, apuntó.

Los que han sido testigos o víctimas de estos casos, han empezado a vacunarse, incluso niños de cinco años y mayores de 18, se han acercado y recibido el biológico, sostuvo.

Admitió que hubo personas que se resistían a vacunarse, pero que al presentar los síntomas y saber qué es el Covid-19, han preferido aplicarse la primera dosis y esperan la segunda.

En el caso de los menores de edad, comentó que conjuntamente con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), se está acudiendo a las escuelas, con el objeto de vacunar a todos aquellos estudiantes que no se han puesto ni siquiera la primera dosis.

Incluso, si les falta la segunda u otro tipo de refuerzo se aprovecha, porque la idea es que todo mundo esté vacunado.