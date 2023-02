Defiende Prieto a migrantes; “son gente buena”, dice

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Parafraseando al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el diputado local de Morena, Humberto Prieto Herrera, dijo que los migrantes “son gente buena”, porque no cometen delitos.

Negó que los miles de migrantes asentados en Reynosa y Matamoros, en su mayoría centroamericanos aunque también hay europeos, representen un riesgo para la seguridad pública.

Al recibir ayuda humanitaria, aseguró, no se ven orillados a cometer delitos para asegurar su sobrevivencia.

“Puedo decir que no es el caso en Reynosa. De repente se estigmatiza a quienes vienen de otros países, pero es gente buena la que llega. Es gente necesitada que por alguna razón tuvo que salir de su país y dejar sus hogares” mencionó.

“Que yo sepa, no va por ahí el tema ( de la inseguridad pública que generan los migrantes) porque la ciudad está tranquila. Yo o creo que con la ayuda que se está dando, que tengan los servicios básicos, que puedan comer, a lo mejor no caen en esas tentaciones (de delinquir)” indicó.

Prieto Herrera dijo que, por ahora el problema se mantiene a raya, aunque no descarto que pueda desbordarse ante la llegada de más migrantes y mientras Estados Unidos no agilice los trámites para conceder asilo político.

“En Reynosa sí hay bastante gente y siguen llegando migrantes, no como antes que llegaban muchísimos al mismo tiempo, pero sí, en lo personal he visto que han llegado más personas”, declaró.

Prieto dijo que, algo novedoso es que resulta notoria la presencia de migrantes de Rusia o de Ucrania, y sobre todo de sudamérica, lo que hasta hace pocos meses no ocurría.

“Sí es un tema al que hay que poner atención para que no se complique más de lo que ahorita puede estar” apuntó.