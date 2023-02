Escuelas discriminan a alumnos por no pagar cuotas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Estudiantes cuyos padres no están de acuerdo en pagar las cuotas escolares, o simplemente no pueden pagarlas, sufren discriminación por parte de los directivos de las escuelas, aseguró Miguel Ángel Tovar Tapia.

El presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, lamentó la situación y exigió la intervención de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

“Es una realidad que, a pesar de que por ley las cuotas son voluntarias y no se le deben de exigir a nadie porque la educación es gratuita, al final terminan siendo obligatorias porque si los padres no pagan se les discrimina a sus hijos” señaló.

Dijo que, se trata de un problema recurrente cada año, en periodo de inscripciones.

La situación se complica aún más porque en muchas escuelas el cobro es excesivo, por lo que es un tema en el que también se debe legislar para que el pago sea homologado.

“Lo que proponemos a la actual legislatura local de Tamaulipas es que, si esto ya está legislado como aportación voluntaria, que vean la manera de cómo se pueden restituir programas, como lo fue el de Tiempo Completo o Escuelas de Calidad”, indicó.

Diputados locales de diferentes partidos han venido reclamando que la SET ponga orden en las escuelas, para evitar que se condicione la inscripción al pago de una cuota escolar, como viene ocurriendo.