Piden cancelar Ventaneando

Tras una entrevista de Pati Chapoy con el Escorpión Dorado, el tema entre Ventaneando y Yuridia se ha salido de control. Esto, después de que, en dicha entrevista, la periodista de espectáculos recordara comentarios que llegaron a hacer en su programa sobre el peso de la cantante.

“Cuando salió de La Academia, estaba muy pasada de peso. Entonces siempre comentamos en el programa que era una gran cantante, que nadie como ella pero que estaba muy gorda. Pues hasta el día de hoy, no acepta el micrófono de Ventaneando no nos da entrevista y no quiere saber nada de mí, ni de la gente de Ventaneando”, fue lo que dijo Chapoy en esta entrevista.

Tras esto, y tras la respuesta que dio Yuridia a este video, usuarios en redes sociales se han ido en contra del programa de espectáculos y han pedido que lo saquen del aire por los ataques en contra del físico de la cantante.

Con información de: telediario.mx