Proponen para DiDi y Uber el ‘botón de discapacidad’

Diego López Bernal / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Ante las dificultades que sufre para transportar a su hija de cinco años, con diagnóstico de autismo, una madre de familia ha ido más allá y ha lanzado una petición para que el servicio de transporte DiDi y Uber cuenten con un “botón de discapacidad”, para que también puedan transportar a personas que usan sillas de ruedas.

La petición de Rosario Gaona de Aranda está dirigida a Juan Pablo Eiroa, director general de Movilidad de Uber México, y a Juan Andrés Panamá, director general de DiDi México, para que implementen esta medida que beneficiaría a una amplia cantidad de personas con discapacidad motriz y otras necesidades.

Y es que el planteamiento de la madre de familia originaria de Nuevo León es que los conductores de este tipo de taxis estén capacitados en temas de inclusión y discapacidad, incluso para asistir al acompañante en caso de alguna crisis, así como a subir y bajar a la persona discapacitada en silla de ruedas, en caso de viajar sola.

“Hola, mi nombre es Rosario, soy de Nuevo León y tengo una hija de cinco años con autismo. Como no tengo auto y no puedo moverme fácilmente en transporte público con ella, debo pedir servicio de Uber o DiDi constantemente. En ocasiones, mi hija tiene crisis en donde llora y es muy difícil contenerla. A diferencia de lo que cree la gente que no está familiarizada con personas con algún tipo de discapacidad, estos no son berrinches”, escribe Gaona en Change.org.

Y continúa: “Las personas con autismo también tienen hipersensibilidad a algunos estímulos como son los ruidos muy altos. Así que si el conductor del servicio de taxi trae el radio muy alto puede afectar al pasajero o pasajera con autismo y detonar estas crisis. Esto también aplica para otros tipos de discapacidades y adultos mayores…

“Asimismo, las personas que tenemos familiares con alguna discapacidad solemos necesitar espacio en los autos para sillas de ruedas y pocas veces estos servicios ofrecen autos amplios que permitan esto. Como podrás ver, nos enfrentamos a muchos retos al trasladarnos con nuestros familiares con discapacidad. Por ello, esta iniciativa busca pedirle a plataformas como Uber y DiDi que tengan un botón de discapacidad”, detalla la señora Rosario en el portal especializado.

Como se recordará, Change.org es una plataforma web que se dedica a dar entrada a solicitudes como esta, para después reunir firmas digitales que las respalden y hacerlas llegar a los destinatarios, en este caso, a los directivos de las plataformas mencionadas; si deseas firmar esta petición podrás hacerlo en el enlace que El Diario de Ciudad Victoria te comparte:

https://www.change.org/p/uber-mex-didi-mexico-ayudemos-a-mejorar-su-viaje-activemos-un-bot%C3%B3n-de-discapacidad-o-autismo