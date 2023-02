AMLO ordena organizar cumbre de países progresistas de Latinoamérica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ordenó llevar a cabo una cumbre de países progresistas de América Latina, detalló el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó, desde Campeche, que esta cumbre será para aprovechar la confluencia ideológica de la región, donde ahora las tres principales economías, México, Argentina y Brasil, se encuentran en sintonía.

“Hace muchos años que no había una coincidencia de países en posiciones sociales avanzadas como es ahora. Argentina Brasil y México no lo había sido que yo me acuerde casi nunca, que estuviéramos los tres en la misma línea”, aseveró a medios de comunicación.

“Entonces somos las tres economías más grandes de América Latina, a eso agrégale a otros países que ya mencioné, entonces por qué no hacemos una agenda común de cosas específicas, no queremos una declaración política, bueno si se quiere está bien, pero de cosas específicas”, puntualizó el canciller mexicano.

Algunos de los países que se serían invitados son Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile y Honduras. Los temas que se tratarían en la cumbre de países progresistas de Latinoamérica serían el combate a la inflación, seguridad alimentaria, regulación sanitaria y compra y producción de medicamentos.

Este fue uno de los acuerdos a los que se llegó tras la reunión bilateral México-Cuba, la cual estuvo encabezada por los presidentes López Obrador y Miguel Díaz-Canel, done la intención es organizarla lo más pronto posible.

“Cómo luchamos contra la inflación, por qué, porque los países producimos diferentes cosas. La agencia latinoamericana de regulación sanitaria para no seguir con dificultades para comprar medicamentos, cosas de ese tipo”, manifestó

Con información de: lopezdoriga.com