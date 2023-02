Canadá derribó un objeto volador desconocido que violó su espacio aéreo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

Canadá derribó un objeto “cilíndrico” que sobrevolaba el noroeste del país a 12.000 metros de altura, ya que representaba una amenaza para la aviación civil, según declaró la ministra de Defensa, Anita Anand.

El objeto fue derribado por aviones de combate en el territorio de Yukon, a unos 160 km de la frontera con Estados Unidos.

La ministra no quiso especular sobre el origen del objeto, pero señaló que era similar a un globo chino de menores dimensiones que fue derribado en febrero frente a las costas de Carolina del Norte.

El objeto fue detectado horas antes de su derribo, y la operación fue realizada por aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Canadá bajo las órdenes del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad).

Las autoridades canadienses han iniciado las labores para recuperar los restos del objeto.

NOW – Downed object had "unlawfully entered Canadian airspace," Defense Minister Anita Anand says. pic.twitter.com/DCy9OeMAsX — Disclose.tv (@disclosetv) February 12, 2023

Today, a @NORADCommand aircraft shot down an unidentified object that violated Canadian airspace. Canadian and U.S. aircraft were scrambled and a U.S. F-22 fired at the object. I discussed this with @SecDef Austin and reaffirmed that we’ll always defend our sovereignty together. https://t.co/FLKOwYMkbY — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 11, 2023