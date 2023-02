Regidor exige al diputado Braña Mojica que se mantenga “sereno moreno” y trabaje

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- A mantenerse “sereno moreno” y ponerse a trabajar llamó el regidor Mario Alberto Chávez Herrera al diputado local Jose Braña Mojica.

“Muy desafortunadas declaraciones por parte del diputado, una incongruencia enorme decir que en la Comapa existe corrupción, solamente le recuerdo al diputado por si no lo sabe, y me deja bien en claro que no lo sabe, él es parte del Consejo Administrativo de la Comapa”.