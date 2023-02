Causa infidelidad ocho de cada diez rupturas

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

La evidencia estaba ahí, frente a sus ojos: Una imagen de su amante desnuda, la conversación erótica, llevaron a Diana, de 32 años, a revisar el celular de su pareja ante todas las sospechas, que parecían justificadas.

En ocho años de relación, Diana contó 15 infidelidades. En una ocasión, mientras recorrían los pasillos de un museo, tomó el valor de preguntarle por qué le había puesto el cuerno con Zutana. La respuesta le causó escalofríos, pero mantuvo la relación porque tenía miedo a la soledad.

Otras historias confirman que “poner los cuernos” es una especie de “deporte nacional”, como sostiene la escritora feminista Coral Herrera, creadora de la comunidad Laboratorio del Amor. Sus teorías sobre el “amor compañero” y la desmitificación del “amor romántico” han generado un movimiento pro igualitario en los países de habla hispana, donde la monogamia pareciera ser la excepción y no la regla.

La psicóloga Karla Sofía Villaseñor asegura que ocho de cada 10 personas que acuden a terapia de pareja confiesan haber sido infieles a su “media naranja” en turno.

Otros cuatro expertos en salud mental y emocional coinciden en que la mayoría de sus pacientes suelen “poner los cuernos”. Y afirman que, a diferencia del pasado, en estos tiempos las mujeres son tan desleales como los hombres.

“Somos infieles porque nos gustamos unos a otros, nos sentimos atraídos sexualmente. Estemos o no casados, estemos o no enamorados de una persona, nos sentimos atraídos sexualmente”, comenta la escritora española Coral Herrera, autora de Dueña de mi amor: mujeres contra la gran estafa romántica.

La violencia psicológica y física fue una constante en la primera relación de pareja que tuvo Diana. Salir de esa espiral de malos tratos le parecía prácticamente imposible, hasta que un día los celos hicieron que su pareja perdiera la razón. “Se volvió completamente loco: me pegó, intentó ahorcarme, rompió mi teléfono, mi computadora y mis lentes. Ese día salí huyendo y se acabó”, recuerda.

La ruptura amorosa llegó a la par de una cita con un joven con el que inmediatamente empezó a salir; al mes ya eran novios, mantuvieron seis meses una relación a distancia y luego vivieron juntos tres años. Entre el final y el inicio de sus dos relaciones no hubo un duelo. Se ligaron y luego empezaron a repetirse ciertas conductas nocivas, que Diana hoy identifica como síntomas de “miedo a estar sola”.

El ChatGPT asegura que “no existe un porcentaje preciso o consensuado de personas infieles en México o en cualquier otro país, ya que la infidelidad es un tema altamente privado y subjetivo que puede ser difícil de medir con precisión”.

Sin embargo, la herramienta digital ofrece una batería de encuestas y estudios recientes que muestran que alrededor de la mitad de los mexicanos adultos que tuvieron alguna pareja ha sido infiel.

20% MENOS MATRIMONIOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Los datos oficiales exhiben que el amor anda de capa caída. Un reportaje publicado por este diario a principios de enero pasado revela que los matrimonios en México se han reducido en un 20.6 por ciento en los últimos 10 años, pues pasaron de 571 mil bodas en 2011 a 453 mil durante 2021, es decir, 118 mil uniones menos en una década, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, los divorcios se dispararon 64.8 por ciento en ese mismo periodo, al saltar de 91 mil a 150 mil.

Pero ¿cuáles son los principales motivos por los que las relaciones se quiebran? Consultamos a una serie de especialista en terapia de pareja que compartieron las razones más frecuentes de las separaciones: la infidelidad, falta de comunicación, celos al dudar de la exclusividad sexual de la pareja y también celos profesionales, además de las diferencias económicas, son algunos de los factores recurrentes, por los que las parejas piden ayuda de terapias… o definitivamente optan por separarse.

El psicólogo Octavio Gascón advierte que las parejas deben de tener en claro que algunas aparentes soluciones no siempre tienen finales felices. Por ejemplo, “un trío con alguien más, tener un bebé o establecerse en un matrimonio suelen no arreglar nada, porque no reparan las broncas de comunicación. Hay que establecer con la otra persona qué es importante para nosotros, como pareja, y afrontar los cambios de la vida”, explica el especialista en salud mental de Athva: Clínica de Depresión y Ansiedad.

Aunque las infidelidades son el principal motivo para que una pareja se separe, para la psicóloga Violeta González Canto también pueden representar una oportunidad de reencuentro y de mejora en la relación. “No hay que idealizar una relación, debemos priorizar el principio de autoconocimiento, tener mucha autocrítica, una introspección con nosotros mismos, mucho trabajo individual para que en el momento en que nos vinculamos con alguien, entonces seamos ya una pareja, donde ni yo te cargo ni tú me cargas, ni yo te salvo ni tú me salvas”, recomienda la terapeuta de Centro BM Psicoterapia.

Para establecer relaciones de pareja más sanas es necesario establecer contratos en donde las partes involucradas estén en el mismo tono. “Si están de acuerdo en que exista la poligamia o si se pide exclusividad, no importa, hay que cuidar mucho que se establezcan ciertas reglas para poder cumplir”, sugiere la psicóloga Carolina Buitrón Galaviz.

La maestra en terapia familiar sistémica Karla Sofía Villaseñor ha identificado que en su mayoría son las mujeres quienes solicitan la terapia de pareja. El motivo principal es, en efecto, la infidelidad de los hombres, pero la experiencia clínica le ha dejado algunas lecciones: “Tanto hombres y mujeres están en el mismo porcentaje de infidelidad. Después de una infidelidad, ellos desean sanar la relación, reconstruirla, pero uno de los factores más complejos es recuperar la confianza”.

El doctor Eduardo Calixto González, profesor de Fisiología y Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y jefe de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, explica que el amor está compuesto por tres factores: el psicológico, el social y el biológico.

En el texto El amor en tiempos de la neurobiología y la perspectiva de género, publicado en la Gaceta de la Facultad de Medicina, el doctor Calixto González señala que “no nos enamoramos con el corazón”, sino que en realidad “nos enamoramos con el cerebro”, debido a las sustancias neuroquímicas que dispensa. Agrega que durante el enamoramiento se libera lentamente dopamina en nuestro cuerpo, lo que va disminuyendo la actividad de la corteza prefrontal, por ello el especialista define que “el enamoramiento, por naturaleza biológica, disminuye la inteligencia”.

Respecto a la ausencia de la razón durante el enamoramiento hay cientos de testimonios y reflexiones. Por ejemplo, el de la periodista Oriana Fallaci, quien escribe en su libro El Hombre: “La pérdida de la felicidad sirve a menudo para aclararnos las ideas, para despertarnos de un sueño que obnubilaba la inteligencia e impedía el juicio, comprendí en lo sucesivo que amarte sería un esfuerzo agónico”.

El estudio Infidelidad en México 2020 señala que el 44 por ciento ha “puesto los cuernos” por deseo sexual. La segunda causa es la curiosidad sexual y la tercera problemas de cualquier tipo con su pareja. Una cuarta razón es por aburrimiento o monotonía y la quinta por dificultades sexuales con la pareja.

