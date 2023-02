Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, arremetió contra la ex embajadora de México en E. U., Martha Bárcena, de quien aseguró que se ha dedicado a calumniarlo en los medios de comunicación , incluso hasta un nivel de “rencor obsesivo”.

Ebrard Casaubón respondió a las declaraciones de Bárcena Coqui, quien en una entrevista para aseguró que el canciller aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa “Quédate en México”, pidiéndole a las autoridades de Estados Unidos mantenerlo en secreto.

“La ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido, es un rencor obsesivo diría yo. Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krauze, o trata de sostener. es simplemente algo que es falso”, dijo.

No es la primera vez que la embajadora eminente hace estos señalamientos. En entrevista en abril pasado reveló que el programa ‘Quédate en México’ fue negociado y aceptado por el canciller Marcelo Ebrard, a nombre de Javier López Casarín, hoy diputado del PVEM y que ella no participó en pláticas relacionadas con la migración.

“Ya les había dicho que no le tuve confianza por eso, y qué bueno que no se la tuve porque ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el Gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México”, puntualizó.

Ebrard mexicano contó que el principal objetivo de la Administración de Donald Trump fue que México aceptara a como dé lugar el acuerdo de Tercer País Seguro, por lo que una de sus principales armas para presionar al Gobierno mexicano era imponer aranceles.

“Cuando yo llego a Washington, y ella estuvo ahí ¿qué es lo que me dice el vicepesidente Pence, luego Pompeo y luego por teléfono el expresidente Trump: queremos que firmen el tercer país seguro, que accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente, caso contrato les vamos a imponer aranceles, eso fue a finales de mayo”, indicó.

“Después hubo una reunión en Washington en septiembre, el presidente Trump me invitó a su despacho, estaba el director del CBP, Jared Kushner, Mike Pompeo, su círculo más cercano en torno a su escritorio y tu servidor. Me dijo Trump ‘¿por qué no aceptan el tercer país seguro si ya lo vamos a hacer con El Salvador?’, pero en un plan ya de imponérnoslo”, contó.

Marcelo Ebrard rechazó los dichos de la exembajadora de México en EE.UU., Martha Bárcena, quien señaló que el canciller sí aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa 'Quédate en México'. "Se ha dedicado a calumniarme en todos lados" Más, en: https://t.co/IMGKa9c6Qp pic.twitter.com/bENgDk7FDw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 14, 2023

“Lo que nosotros teníamos que lograr era que México no firmará el tercer país seguro y al mismo tiempo que no tuviéramos aranceles. De todos y cada uno de los pasos que hubo, incluyendo que estábamos en el Departamento de Estado que duró horas, que nos decían ‘que no estarán secuestrados’ porque entramos my temprano y no salíamos”, explicó,

El canciller mexicano apuntó que todos los detalles de la negociación fueron informados tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al Senado de la República.

“Salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que veníamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando información al presidente, no sería yo canciller ahorita, pero también lo informamos al Senado. Todo mandamos, todo informamos”, recalcó.

El titular de SRE argumentó que se logró el objetivo, en donde EE.UU. no le impuso aranceles a México y tampoco se tuvo el acuerdo de Tercer País Seguro, situación que ya había aceptado la ex embajadora Martha Bárcena siempre y cuando fuera como se aplica en Turquía, con un pago correspondiente.

“Simple y llanamente es falso (lo que dice la ex embajadora). Yo estoy orgulloso de formar parte del Gobierno del presidente López Obrador, y de lo que hemos logrado con el Gobierno de E. U. en condiciones extraordinariamente difíciles, orgulloso, y las mexicanos y mexicanos deben estar orgullosos de nuestro presidente y de su política exterior, y los hechos ahí están (…) ¿Firmamos un tratado de tercer país seguro? Ninguno”, aseguró.

“Me parece muy sui generis y cuestionable que (Bárcena) esté cuestionando al Gobierno del que formó parte, porque yo le diría ‘¿por qué en su momento no dijiste eso?’ México logró sus objetivos: no firmamos aranceles ni firmamos el tercer país seguro”, agregó el canciller mexicano.

Con información de: lopezdoriga.com