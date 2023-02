Barney está de regreso pero con nueva imagen

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El querido dinosaurio morado Barney regresará con una nueva imagen, así lo dio a conocer Josh Silverman, director de franquicias y director global de productos de consumo Mattel.

De acuerdo con el ejecutivo, la nueva apariencia del personaje vendrá acompañada de una oferta de productos.

El dinosaurio Barney contará con una serie animada que será lanzada en 2024, y la cual, tendrá generará contenido para la plataforma YouTube, música, libros, ropa, productos para niños y una película, de la que, hasta el momento, se desconocen más detalles.

La serie será producida por Nelvana de Corus Entertainment. Cabe señalar que se tiene el objetivo de llegar a las nuevas generaciones de niños para que puedan aprender sobre lecciones de “amor, comunidad y ánimo”.

El director de franquicias y director global de productos de consumo Mattel, comentó la nueva imagen de Barney también brindará nuevas experiencias a sus consumidores.

“Aprovecharemos la nostalgia de las generaciones que crecieron con Barney, ahora padres, y presentaremos el icónico dinosaurio púrpura a una nueva generación de niños y familias de todo el mundo a través de contenido, productos y experiencias”, puntualizó.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron ante la imagen que muestra la apariencia del Barney que protagonizará la serie animada de 2024.

La mayoría de los usuarios dijeron sentirse decepcionados por la creación de una nueva imagen del dinosaurio, sin embargo, otros tantos señalaron que era una forma de seguir recordando al querido personaje que se volvió popular en los años 90.

“Triste”, “Definitivamente no es Barney, le han cambiado de look y no le queda bien”, “Escuché que eliminaron un valor humano completo de grasa”, “Qué bonito”, “Solo espera unos años. Eso se verá flácido como el infierno”, “Justo cuando pensábamos que no podía verse más espeluznante”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en un post de Twitter realizado por el internauta Tai_leclaire.

Barney got the buccal fat removal pic.twitter.com/eS8rveyuiX — Taietsarón:sere (@tai_leclaire) February 13, 2023

Con información de: telediario.mx