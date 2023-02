Confesó que toma para ‘relajarse’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (Agencias)

Las fotos y videos que hace unos días circularon en redes sociales y que mostraban a Alejandro Fernández desaliñado y en aparente estado de ebriedad durante un concierto, fueron el resultado de la suma de factores que hicieron que el cantante de 51 años proyectara una imagen que para nada tiene que ver con la que siempre muestra en sus presentaciones.

Así lo explicó él mismo en una reciente entrevista en donde habló respecto a las distintas versiones que se viralizaron sobre lo ocurrido en el Palenque de León, Guanajuato, a principios de febrero y explicó las razones que lo llevaron a mostrarse de una forma poco habitual para él y para sus fans, a quienes aseguró que respeta muchísimo.

Fernández aceptó que debido a los ataques de pánico que sufre se toma unos tragos antes de salir a dar show, pero que en esta ocasión hubo otros elementos que jugaron en su contra: “Llevaba dos meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado diez meses tomando, de repente en mis conciertos sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda”.

“De alguna forma me relaja, sufro de ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayuda muchísimo. Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde, no comí tampoco, entonces no traía nada en el estómago”, aclaró el conocido cantante de rancheras.