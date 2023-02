Habló sobre la pérdida de su pierna

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (Agencias)

El actor Juan Pablo Medino estuvo como invitado en el podcast “Cracks”, conducido por Oso Trava, donde, como casi nunca, narró qué ocurrió el 15 de julio del 2021, el día en que su vida cambió tras enfrentarse a una crisis de salud que lo acercó a la muerte.

Quien es conocido por ser parte del elenco de “La casa de las flores”, recordó que estuvo más de un mes hospitalizado; contó que en aquel momento se encontraba trabajando en un proyecto muy especial, mismo que se vio obligado a abandonar debido a la emergencia que sufrió.

“Ese día bajamos a desayunar, estábamos en un hotel, me empecé a sentir mal, tenía que ir al set, le hablé al doctor y le dije: ‘Oye inyéctame algo para el dolor’, me inyectó. Me empezó a doler la panza y la pierna”, dijo Juan Pablo, quien no tuvo mejoría tras haber recibido esa inyección, sino que terminó por ser llevado a un hospital por parte de la producción.

“En ese momento no pensaba en mí, decía: ‘No puedo abandonar el trabajo’”. Debido a que el papá del actor es médico, fue canalizado al hospital donde él labora: “Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout”, puntualizó.

Expuso que los médicos “se dieron cuenta que lo que tenía en la panza no era una intoxicación, vieron que no solo era la pierna, sino todo el intestino. En las piernas tenía coágulos y la mesentérica, que es la arteria que pasa por el intestino, estaba infestada, otro detallito, estaba infartado”, explicó a la vez que detalló que hasta la fecha los doctores no han encontrado la razón que desencadenó su situación.

Aunque no tiene muy claros los recuerdos, reconoce que durante su estancia en el hospital sintió a su madre muy presente: “Cuando estaba dormido, lo único que recuerdo era ver a mi mamá. Ya después me dijeron que sólo cuando mi mamá me hablaba abría los ojos, me parece algo muy lindo”.