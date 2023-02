Nombra Elon Musk a su perro como CEO de Twitter

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Elon Musk, el empresario multimillonario, publicó una foto de su mascota, Floki, y se presentó como el “nuevo CEO de Twitter”, lo que provocó que el precio de dos monedas digitales, Dogecoin y Floki, aumentara considerablemente.

“El nuevo CEO de Twitter es genial. Es muy bueno para los números y tiene un sentido de la moda feroz”, escribió Musk en las redes sociales esta mañana, junto a una foto del perro Floki con gafas, un chaleco con las palabras “CEO” y sentado en un entorno que se asemeja a la oficina del líder de Twitter.

“El nuevo CEO es mucho mejor que el otro”, comentó el multimillonario estadunidense tras publicar a su perro de raza shiba inu. Billy Markus, el cofundador de Dogecoin, respondió a la publicación de Musk: “Es divertido cuando usa anteojos”. Después de que apareció la foto, el precio de Dogecoin aumentó un 6.6% a 0.086 dólres, mientras que la moneda Floki también aumentó un 27% a 0.00002786 dólares.

La publicación se compartió mientras Musk buscaba un nuevo CEO para Twitter, luego de una encuesta que realizó en diciembre de 2022. En particular, la mayoría de los usuarios de redes sociales apoyan la opción de que deje el cargo ejecutivo. Sin embargo, también dijo que no podía elegir a la persona adecuada porque “la persona que quiere el poder es la que menos lo merece”.

Dogecoin es una moneda de broma creada por el ingeniero informático Billy Markus y el experto en marketing Jackson Palmer para criticar la moda de Bitcoin desde 2013. Esta moneda se basa en Litecoin, tiene una velocidad de extracción rápida en comparación con otras monedas digitales sin restricciones como Bitcoin. El valor de Dogecoin ha aumentado muchas veces después de que Elon Musk publicara tweets con contenido relacionado con perros.

El presidente ejecutivo de Twitter, Elon Musk, dijo el miércoles que hacia fines de 2023 sería un “buen momento” para encontrar a alguien más para administrar Twitter, cuando espera que la plataforma de redes sociales sea estable.

“Creo que necesito estabilizar la organización y asegurarme de que esté en un lugar financieramente saludable y que la hoja de ruta del producto esté claramente establecida”, dijo Musk, hablando virtualmente en la Cumbre del Gobierno Mundial en Dubái, cuando se le preguntó si había identificado un nuevo CEO de Twitter y cuándo se contrataría a esa persona. “No sé, supongo que probablemente a finales de este año sería un buen momento para encontrar a alguien más para dirigir la empresa, porque creo que debería estar en una posición estable, ya sabes, a finales de este año”, dijo.

Elon Musk forzó cambios de algoritmo para impulsar sus tweets

Elon Musk forzó cambios de algoritmo en Twitter para impulsar sus tweets después de que su tweet del Super Bowl obtuviera menos participación que el de Joe Biden. El tuit de Musk, con 9 millones de ineracciones, en apoyo de los Philadelphia Eagles el domingo obtuvo una participación significativamente menor que el tuit del presidente de Estados Unidos, que obtuvo 25 millones.

Musk tiene casi 129 millones de seguidores, mientras que 37 millones siguen a Biden. El CEO de Twitter no estaba contento con el compromiso en su tweet y, según los informes, amenazó con despedir a varios de los ingenieros de la empresa. Posteriormente, 80 ingenieros construyeron un sistema para que sus tuits fueran vistos por más usuarios, según Platformer.

Los ingenieros investigaron “varias hipótesis sobre por qué los tweets de Musk no llegaban a tantas personas como él pensaba que deberían”, según el informe. Pudieron enviar un código que permitiría que los tweets de Musk pasaran por alto el algoritmo y aumentaran sus publicaciones en un factor de milmediante el uso de una herramienta llamada “multiplicador de usuarios avanzados”.

Varias personas recurrieron a la plataforma de redes sociales para decir que la sección “Para ti” está llena de tuits y respuestas a tuits de Musk. El CEO de Twitter luego reconoció el aumento en las vistas de sus tweets y escribió: “Estén atentos mientras hacemos ajustes al uh… ‘algoritmo”.

Long day at Twitter HQ with eng team

Two significant problems mostly addressed:

1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz

— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023