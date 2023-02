Viene otro friazo este fin de semana, tras el calorón de hoy

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- El frente frío número 33 provocaría la más baja temperatura del año en Ciudad Victoria en las próximas horas, lo que sucedería durante la noche del viernes o madrugada del sábado, según el pronóstico de The Weather Channel (TWC).

Y es que después de un miércoles de calor tipo veraniego, este jueves comenzará a bajar de nuevo la temperatura, con el ingreso del frente frío y la máxima ya no llegará a los 30 grados centígrados (°C), pues está prevista en 27, mientras que la mínima se espera de 9°C, parcialmente nublado y vientos del noroeste de hasta 23 kilómetros por hora (k/h).

Sin embargo, el pronóstico ampliado del canal estadunidense marca lo más frío para el viernes, con el termómetro en máximas y mínimas de 18/4°C; sí, se indican solamente cuatro grados por la noche del 17 de febrero o madrugada del sábado 18, por lo que habrá que estar bien preparados con los cobertores más gruesos si se no cuenta con calefacción en el hogar.

Ya para el sábado las condiciones del clima tienden a mejorar para la Capital de Tamaulipas pues TWC indica 23/11°C, totalmente soleado, y si espera lluvias en los siguientes días hay que informarle que las posibilidades prácticamente son nulas.

Por su parte, Protección Civil de Tamaulipas informó el ingreso del frente frío número 33 este jueves, el cual es el que provocará el descenso de la temperatura y también informa que no se espera que traiga lluvias consigo.

“Mañana jueves, el frente frío número 33 cruzará Tamaulipas, el aire frío que lo impulsa ocasionará un notorio descenso térmico con baja probabilidad de lluvias y evento norte arrachado; posible presencia de polvo y caída de algunas ramas de árboles”, señaló en su comunicado el organismo.

En otro reporte por separado, PC informó que Ciudad Victoria tuvo este miércoles la segunda temperatura más alta de Tamaulipas, pues alcanzó los 34°C, solo por debajo de El Mante, en donde se vivió un calorón de 36°C; Soto la Marina y Nuevo Laredo se colocaron en la tercera posición, con 33°C.

PROTECCIÓN CIVIL YA SE PREPARA

Francisco Medina Guerrero

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó esta tarde que mañana jueves cruzará Tamaulipas el frente frío Número 33.

A través de redes sociales, Protección Civil de Gobierno del Estado detalló que el aire frío que impulsa a dicho frente ocasionará un notorio descenso térmico con baja probabilidad de lluvias y evento “Norte” arrachado.

Asimismo, PC Tamaulipas advirtió sobre posible presencia de polvo y caída de algunas ramas de árboles.