Compra de Avión Presidencial fue un completo fraude: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en una conferencia de prensa que la compra del Avión Presidencial TP-01 Boeing 787-8 “José María Morelos y Pavón” fue un fraude completo en términos técnicos y administrativos.

López Obrador ha culpado a sus predecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por la adquisición de este avión, y ha cuestionado su necesidad y su elevado costo.

Aunque había prometido vender el avión durante su campaña presidencial, López Obrador ha alegado que no ha podido hacerlo debido a la falta de compradores interesados y al precio de avalúo establecido por el Gobierno.

Además, ha reiterado que el Gobierno no lo puede usar y que los funcionarios públicos tienen prohibido hacerlo.

¡Volvió el #AviónPresidencial a la 'mañanera'! El presidente criticó que no vende el TP-01 si no hay quien lo compre, y que no se puede dar un bien público "a un precio menor al avalúo".

"Pero no dicen 'A ver, Calderón, ¿por qué le compraste un avión lujoso a Peña?'" cuestionó. pic.twitter.com/pCnW88KZGN

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 16, 2023