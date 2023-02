Regresan decesos por covid-19; uno en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Este jueves 16 de febrero el covid-19 volvió a cobrar la vida de personas en Tamaulipas; en esta ocasión fue una mujer de 84 años de edad, en Victoria, y un hombre de 89, en Matamoros, por lo que el acumulado aumentó a ocho mil 091 decesos a lo largo de la pandemia.

Asimismo, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) dan cuenta de 25 contagios más en las últimas 24 horas, para llevar el total desde marzo del 2022, que llegó el coronavirus a la entidad, hasta los 183 mil 527, con 175 mil 078 recuperados.

Con los nuevos casos de este jueves el promedio diario de esta semana se incrementa a 22, uno más que la jornada previa, recordando que del cinco al once de febrero pasado se promediaron 28 casos por día, con una tendencia a la baja en lo que va del año.

En esta ocasión ningún municipio rebasó la decena de contagios; el listado lo encabeza Matamoros, con cinco; le sigue con cuatro Victoria y con tres Nuevo Laredo y Mante, cada uno; con dos se anotan Tampico, Madero y Adama, y cierran el conteo con uno Camargo, Reynosa, Gómez Farías y González.

Como se aprecia, son un total de once municipios los que presentan contagios este 16 de febrero, mientras que en el semáforo epidemiológico solamente uno está en amarillo (Mante), en tanto que los 42 restantes siguen en verde, para mantener el señalamiento estatal en este mismo color.

Por otra parte, el secretario de Salud del Estado, Vicente Joel Hernández Navarro, recordó en el comunicado de este jueves que el último decreto, en el que se establecen las medidas sanitarias para la prevención y protección contra el covid-19, a la fecha se mantiene vigente en el estado.

“El Comité Estatal de Seguridad en Salud estableció que las acciones de prevención son aplicables para cualquier giro o actividad y destaca que el filtro es opcional en la entrada de los establecimientos, y que en ningún caso debe ser obligatoria la toma de una prueba para el regreso al trabajo”, advirtió el funcionario estatal.

Y agregó que en el mismo decreto se recomienda contar con el esquema completo de vacunación anticovid, pero que no debe ser una causante para impedir las actividades laborales.