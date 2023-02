Comparte ‘Medio Metro’ escenario con Molotov y se lanza al público

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El famoso bailarín sonidero en TikTok, ‘Medio Metro’, sigue dando de qué hablar en las redes sociales. En esta ocasión fue gracias a su participación en el concierto de Molotov en el que compartió escenario con los intérpretes y convivió con el público.

A través de un video publicado por el Twitter oficial de la banda, se puede ver a ‘Medio Metro’ compartiendo con los integrantes y posteriormente lanzarse desde el escenario a los brazos del público, así fue como se vivió.

Molotov compartió en sus redes sociales oficiales un video junto a José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como ‘Medio Metro’. El popular bailarín sonidero aparece en el escenario junto a los integrantes de la banda conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala.

“No lo van a cachar wey. No, no, no, pesa un chin**”, dice uno de los integrantes de la banda

La imagen, que ya se está haciendo viral en redes, muestra que mientras los integrantes de Molotov complacen al público con sus canciones, preguntaban al público si el popular bailarín se lanzaba al público.

Cómo era de esperarse, ‘Medio Metro’, como toda una estrella de rock, accedió y se lanzó a los asistentes confiando en que lo atraparían, afortunadamente así sucedió y todo el mundo enloqueció con ‘Medio Metro’.

Medio Metro rockea al lado de Molotov! pic.twitter.com/sgaNd7wKkt — Lo + viral (@VideosVirales69) February 17, 2023

Con información de: milenio.com