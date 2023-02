Culpa ONG a gobierno de empujar a migrantes a ruta de muerte

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Las muertes de migrantes en accidentes carreteros son responsabilidad del gobierno federal y los gobiernos estatales, por su negligencia y políticas migratorias que empujan a las personas a usar rutas peligrosas para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos, denunció la organización no gubernamental, “Fundación para la Justicia”.

El más reciente accidente ocurrió el pasado 7 de febrero en Pesquerías, Nuevo León, donde fallecieron personas, entre ellos cinco migrantes guatemaltecos.

“Estos “accidentes” no pueden llamarse así, cuando sabemos que detrás de ellos hay negligencia y políticas migratorias que orillan a las personas migrantes a trasladarse por rutas inseguras y recurriendo a polleros que los exponen a la muerte en vehículos en malas condiciones” señaló.

Recordó que, hace 14 meses, 56 migrantes murieron en un accidente en Chiapas.

“Por este incidente, en el que videos demostraron que el camión pasó por retenes de autoridades migratorias acompañadas de guardias nacionales, no hay ni un solo responsable. Ni uno”, acusó.

Reiteró que, las actuales políticas migratorias no son respetuosas de los derechos humanos de las personas en movilidad, quienes generalmente son grupos en múltiples situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres en ciertas condiciones y la niñez migrante.

“Y que las condiciones de militarización para frenar la migración y la inseguridad que impera en los caminos dominados por grupos criminales causan la muerte a un gran número de personas migrantes al año” mencionó.