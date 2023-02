Encuentran 2 mil gatos muertos en almacén en Vietnam

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Vietnam la policía descubrió al menos 2 mil gatos muertos que iban a ser usados en medicina tradicional, informó este viernes la prensa estatal. Los cuerpos de los felinos fueron hallados durante el jueves en un matadero de la provincia de Dong Thap (al sur del país), así como 480 gatos vivos, según el diario oficial de la provincia.

Con un volumen total de cuatro toneladas, los cadáveres estaban almacenados en una cámara frigorífica para luego ser transformados en productos de medicina tradicional mediante un largo proceso de ebullición, según el periódico. Las autoridades inspeccionaron el lugar de que está habilitado legalmenten para almacenar ganado y aves de corral.

El matadero no presentó ningún documento, además de que no cuenta con certificado de higiene veterinaria y no se ha acreditado el origen de las toneladas de carne de gato. Una de las representantes del establecimiento admitió que los gatos se compraron en muchas provincias occidentales del país.

Tras levantar el acta, las autoridades destruirán las cuatro toneladas de gatos congelados, mientras que los vivos fueron confiscados al propietario de la instalación con el objetivo de que controlen su salud y los vacunen contra epidemias.

Algunos vietnamitas creen que los extractos de huesos de gato pueden ayudar a curar enfermedades como el asma y la osteoporosis. El consumo de perros y gatos sigue siendo legal en Vietnam, y muchos restaurantes del país sirven la carne, pero esos establecimientos comerciales deben presentar certificados de origen de los animales.

De acuerdo con la ONG Four Paws International, hasta un millón de gatos son víctimas cada año del comercio ilegal en Vietnam. La industria de la medicina tradicional es un importante impulsor del comercio ilegal de vida silvestre en Asia, y Vietnam es un centro de consumo y transporte.

Con información de: excelsior.com