Se burla Daniel Bisogno de la gordofobia y Paty Chapoy lo festeja

El famoso conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, sigue sin entender que la gordofobia no está permitida y no es lo correcto. Y es que a pesar de la polémica en la que se vieron envueltos en los últimos días por el caso de Yuridia, los comentarios sobre el peso de las personas continúan. Ahora, en una reciente emisión se burlaron de las personas con sobrepeso.

A través de reciente emisión del programa vespertino de TV Azteca, en donde Daniel Bisogno comentó que, si a él le dicen ‘gordo’, preferiría quitarse la vida. Esto a pesar de que Pati Chapoy se disculpó públicamente con Yuridia en Ventaneando.

Resulta que todo inició cuando Daniel Bisogno volvió a hablar sobre el peso de las personas, esto aunque no tenía nada qué ver el tema con una nota que habían lanzado en el programa.

“A mí si me dicen gordo, me mato”, dijo Daniel Bisogno.

Señaló que se levantaría una acta contra sí mismo por llamarse gordo:

“Yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante… Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final”, comentó.

Ante los lamentables comentarios, los demás conductores comenzaron a burlarse del tema. Incluso, Chapoy mencionó que lo bueno era que no estaba embarazado:

“Lo bueno es que no estás embarazado”, dijo Chapoy, comentario que internautas relacionaron con el embarazo de Yuridia.

Pedro Sola mencionó que es injusto que a los hombres no se les defienda cuando se les dice ‘gordos’. Por ello, en redes sociales, los usuarios no dudaron en arremeter en contra del programa vespertino.

“No aprenden”; “Dejen en paz a Yuridia, claramente siguen jodiendo”; “Muy agresivo el señor Bisoño, les dolió el que Chapoy se haya tenido que disculpar públicamente”; “Bisogno: me mato si me dicen gordo. Chapoy: y eso que no estas embarazado. Bisogno: ¿y tú qué sabes? Choco: va a tener perritos. No aprenden”, se lee entre las reacciones sobre el tema.

