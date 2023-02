‘Si ella no hubiera querido, no lo habría hecho’; revelan charla de Alves en prisión

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El caso de Dani Alves sigue dando de qué hablar. El exjugador de Pumas sigue recluido en el centro penitenciario de Brians 2 de Cataluña, debido a que es acusado de agresión sexual.

Pese a que la información sobre su caso es a cuentagotas, salió a la luz una conversación que habría tenido el brasileño con los demás reclusos, donde se dice inocente.

A poco más de un mes de que fue encarcelado, Dani Alves trata de sobrellevar su estancia en prisión con calma.

Según contó El Programa de Ana Rosa, Dani ha charlado con varias personas, donde asegura que él nunca agredió a nadie y no hizo nada que ella no hubiera deseado.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”, comentaron en el programa español.

La defensa de Dani Alves ha tratado de llegar a un arreglo con la víctima, quien la ha rechazado. Es por eso que el sudamericano no se siente bien mentalmente, ya que se ha hecho a la idea de que va a pasar más tiempo recluido.

“Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, concluyeron.