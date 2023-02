Mejoran bancos el crédito de nómina

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Instituciones financieras como los Banco Mercantil del Norte (Banorte), Banco Santander, así como BBVA México, Banca Afirme y Banco Regional, han mejorado la prestación de servicio en lo que se refiere al producto crédito de nómina.

Así lo dio a conocer Rogelio Mata Delgado, representante en Tamaulipas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de acuerdo con el estudio realizado en ocho bancos que otorgan este tipo de crédito.

“Se supervisó la transparencia financiera y calidad de la información del producto crédito de nómina en ocho instituciones, que representan el 74 por ciento de la cartera de este tipo de crédito, a través del cual se alcanzó un saldo total de 238 mil millones de pesos en los primeros once meses de 2022”, expuso.

Mata Delgado detalló que ese ejercicio se realizó en dos etapas, en la primera para conocer y evaluar toda la información y el cumplimiento de la normatividad, haciendo las observaciones correspondientes; en la segunda se verificó que se hayan subsanado las irregularidades en el plazo otorgado.

“Tras la segunda etapa Banorte, Santander, BBVA México, Banca Afirme y Banco Regional obtuvieron calificación aprobatoria, mientras que Inbursa, Multiva y Banca Mifel mantienen calificaciones reprobatorias desde la primera etapa”, señaló.

Los principales incumplimientos detectados, refiere, fueron en el contrato de adhesión no indican la periodicidad y fecha límite de pago, las comisiones no son congruentes con lo registrado en el Banco de México, no establecen la fecha de corte, lo que induce a error o confusión en los usuarios.

En la carátula, añade, no establece la fecha límite de pago, tampoco la fecha de corte, el concepto, monto y periodicidad de las comisiones; el estado de cuenta no contiene los datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios ni de Condusef, fecha de corte incongruente contra otros documentos entregados al usuario al contratar.

Finalmente, Mata Delgado adelantó que la Condusef impondrá las sanciones que correspondan, de acuerdo a los incumplimientos identificados en cada caso particular, las cuales afectan al usuario o consumidor final.