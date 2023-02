Karely Ruiz responde a críticas sobre su aumento de peso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Karely Ruiz sigue siendo considerada para algunos como una de las famosas mexicanas más atractivas, sin embargo, en los últimos meses ha sido criticada por haber subido de peso y no tener el abdomen que presumía en sus inicios.

Ante estos comentarios negativos, la creadora de contenido aprovechó sus redes sociales para hablar sobre el tema y explicó que todo se debe a problemas en su estado anímico, pero pidió que se le dejara de dar atención únicamente a su cuerpo.

“Me están empezando a tirar porque subí de peso. Sí, sí subí de peso. Últimamente no he estado muy bien emocionalmente y siento que me está afectando, pero pues voy a trabajar en eso. La neta el físico es lo de menos chicos, así que dejen de tirar por todo”, declaró la también modelo.

Pese a que mencionó que ha aumentado de peso, aseguró que esto le tiene sin cuidado, además, sus verdaderos fanáticos la hicieron triunfar en el Carnaval de Guaymas, donde la modelo portó un mini vestido con piedras, alas de ángel y una corona, demostrando que continúa siendo una mujer atractiva.

