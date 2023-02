Pierden en el norte 23% de ganado por sequía

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Hasta un 23 por ciento del hato ganadero en la zona norte de Tamaulipas se ha perdido hasta el momento, tanto por la muerte de animales como por la venta obligada ante la falta de agua y pastizales para su alimentación, lamentaron productores de la región.

La sequía está provocando la muerte de animales, incluso muchos tienen que ser sacrificados, admiten miembros de la Asociación Ganadera Regional, y si intentan venderlos antes de caer en esta situación se pagan a mucho menos de lo que costaron.

“En la zona norte teníamos 170 mil animales, hemos perdido 40 mil, desde los que han muerto por falta de agua hasta los que hemos preferido vender o sacrificar porque no podemos alimentarlos ni conseguir agua”, declaró el consejero de la asociación, Gildardo López Hinojosa.

Sobre la opción de venta urgente, para evitar más pérdidas, el productor dijo que el precio promedio de una vaca varía entre los diez mil y 20 mil pesos, destacando que las más caras son las que aún tienen una masa muscular buena; “muchas ya no tienen una buena complexión por la falta de comida, se escucha feo, pero estamos en tiempo de vacas flacas”, lamentó.

El ganado simplemente se está quedando sin comida ni agua, ya no para engordar, sino para sobrevivir, como lo advierte, López Hinojosa, pues hay mucha incertidumbre ante la falta de comida en el campo tamaulipeco, sobre todo en la zona norte.

Sobre las condiciones de la sequía, dijo que “los abrevaderos, represas y pozos están secos de corriente natural de agua por la falta de lluvia. Ya no podemos con esta situación porque, además, no hay créditos, no hay dinero para sostener los corrales”.

Por ello muchos productores de la región recurren a la venta de los animales y tratar así de de evitar que el ganado muera por la sequía; “algunos las mandan a los rastros o las venden en las condiciones en que están para que otros comerciantes las alimenten en otros municipios donde sí cuentan con agua suficiente, porque ahorita sólo el que tiene sus pilas o bebederos está teniendo bienestar para su ganado”, puntualizó para medios de la región.