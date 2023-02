‘Proteo’, perrito rescatista que murió en Turquía, ya tiene corrido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El perrito rescatista ‘Proteo’ de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que murió en Turquía tras ir en apoyo a las víctimas del terremoto, ha recibido distintas muestras de reconocimiento, una de las más recientes en forma de corrido.

Jesús Soto Baltazar reunió toda la información que se dio acerca del incidente y creó un corrido norteño dedicado al binomio canino, donde la pieza musical comienza así:

​“Señores voy a cantarles

lleno de mucha tristeza

esto pasó allá en Turquía

así es la naturaleza…

Un terrible terremoto

puso al mundo de cabeza”.

La composición también destaca que el gobierno mexicano mandó ayuda a dicho país con ayuda del Ejército y los canes, quienes iban a cumplir la tarea de búsqueda y rescate.

“Proteo era un binomio,

era mejor entrenado

junto con su entrenador,

a varios había salvado

pero le llegó el momento,

Diosito se lo ha llevado”.

La melodía asegura que Proteo siempre será recordado, pues a muchos mexicanos “nos dejas tristes, te fuiste a salvar las vidas pero sin ella volviste. Siempre tuviste lealtad, como un héroe te nos fuiste”.

El corrido concluye con que el perrito rescatista fue un héroe de cuatro patas del escuadrón de la Sedena al que “jamás van a olvidar”.

Carlos Villeda Márquez, el entrenador del binomio canino, informó que el clima extremo fue la causa de la muerte de Proteo.

Sobre la labor del can, el cabo Villeda Márquez señaló que se siente orgulloso, pues a lo largo de casi 10 años Proteo sirvió en distintos sismos como el de la Ciudad de México en 2017, de Haití en 2021 y en esta última ocasión en Turquía.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los (perros) que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”, dijo el militar.

La relación entre el cabo Carlos Villeda y Proteo duró varios años, pues desde los cuatro meses de vida el can recibió su entrenamiento de cuidado y protección de personas, así como de reconocimiento de explosivos y de enervantes.





Con información de: mileio.com