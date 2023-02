“Todo ha transcurrido como lo esperábamos”: AVA

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA .- “Todo ha transcurrido como lo esperábamos, una fiesta cívica”, aseveró el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya al acudir a emitir su sufragio durante la jornada electoral de hoy domingo para elegir senador de la República en Tamaulipas.

El Ejecutivo estatal destacó que la jornada electoral transcurre en completa calma,con participación ciudadana y sin reporte de incidentes. “hasta este momento ninguno, todo está en calma, yo he estado atento, afortunadamente no hay nada que no esté dentro de lo habitual”.

Entrevistado después de depositar su voto en la urna correspondiente, agregó; “nos da mucho gusto decir que la información que hemos tenido de las mesas de seguridad que están atentos a lo largo de nuestra entidad que todo ha transcurrido como lo esperábamos, como una fiesta cívica”.

Al insistir en el llamado a la ciudadanía a que acuda a votar, Villarreal Anaya dijo; “los mexicanos deberíamos de tener esta responsabilidad de cumplir con nuestro deber de salir a votar y expresar nuestra voluntad democrática para dar rumbo y conducción a nuestra Nación, a nuestro estado, a nuestros congresos”.

Para ello, Villarreal Anaya destacó que su gobierno cumple con su obligación dentro del proceso electoral de brindar a toda la ciudadanía la tranquilidad y los medios adecuados para que puedan ejercer su derecho al voto de acuerdo a su ideología y forma de pensar.

“Conminamos a todos los tamaulipecos, es un buen día, no hace mucho calor y tenemos la oportunidad de dar a saber nuestra voluntad política y madurez democrática que nos ha caracterizado al pueblo de Tamaulipas“.

Cabe señalar que el Gobernador del Estado señaló que de momento no podría dar una cifra de participación ciudadana durante la jornada electoral, ya que habría que estar atentos a la información que de a conocer el Instituto Nacional Electoral.

“Todavía no podemos decir los porcentajes hasta el cierre de la jornada, y que los contabilice el Instituto Electoral”.