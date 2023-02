AMLO rechaza instalación de Tesla en Nuevo León

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la empresa Tesla quiera invertir en México, sin embargo, rechazó que sea instalada en Nuevo León debido a la falta de agua que se vive en la entidad.

“Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León y porque le falta el agua porque ha crecido mucho, no solo su industria, en consecuencia, ha crecido mucho la población. No es poner una planta u decir consume muy poca agua o va a utilizar aguas que son tratadas”, explicó AMLO en la mañanera.

Explicó que se revisará con los directivos de la compañía del multimillonario Elon Musk el lugar a donde pudieran llegar como las inmediaciones del Aeropuerto Felipe Ángeles, pues la planta de Tesla debe ser instalada en un lugar donde se puedan garantizar los servicios básicos, por lo que sugirió que se fabrique en el sureste del país porque ahí se encuentra el 70 por ciento de toda el agua.

“Celebramos que se esté decidiendo a México para que lleguen estas inversiones. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar este crecimiento un poco de lo que hablábamos en las delegaciones de la CdMx o por qué la importancia del AIFA hacia el norte del valle de México”.

“Podría ser una opción, aquí está el gobernador de Hidalgo, no solo es Hidalgo, el 70% del agua está en el sureste, 70% de toda el agua del país.¿Sureste es opción? Claro desde siempre se ha propuesto el que se mantenga la población que se oriente el crecimiento hacia las costas sobre todo del Golfo porque se tiene el agua”, aseguró AMLO.

Aunque no dio fecha para la conversación con Musk, López Obrador agradeció a Tesla el interés de instalarse en México y aseguró que es uno de los países con más oportunidades para invertir y tiene mucho potencial para impulsar las energías renovables, los autos eléctricos y la fabricación de baterías.

El presidente AMLO comentó que uno de los principales temas que abordará con los empresarios es mostrarles que México tiene la necesidad de ordenar el crecimiento tanto urbano como a nivel industrial para garantizarles los servicios.

Con información de: milenio.com