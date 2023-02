Confirma la NASA que meteorito se estrelló en sur de Texas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El pasado miércoles un meteorito de casi 500 kilos se estrelló en el sur de Texas. La estación Fox KDFW en Dallas detalló que la NASA confirmó que el meteorito se rompió mientras caía a través de la atmósfera hacia su lugar de descanso cerca de McAllen, Texas, alrededor de las 6 p.m.

La NASA ofreció detalles del meteorito que alertó a varias personas del área que llamaron a emergencias para preguntar qué es lo que había sucedido.

Eddie Guerra, sheriff del condado Hidalgo, ofreció una conferencia de prensa para explicar que lo que escucharon los residentes fue el impacto de un meteorito. Asimismo, la NASA detalló en un comunicado que los meteoritos que caen a la tierra no son un riesgo para la población.

“Aunque los meteoritos tienden a golpear la atmósfera de la Tierra a altas velocidades, disminuyen la velocidad a medida que viajan a través de la atmósfera, rompiéndose en pequeños fragmentos antes de tocar el suelo. Los meteoritos se enfrían rápidamente y, en general, no son un riesgo para el público”, dijo la NASA en un comunicado.

La agencia espacial publicó un informe del incidente junto con un mapa que muestra un área donde probablemente cayeron piezas del meteorito.

A través de las redes sociales se publicó un video capturado con una cámara de seguridad de una casa con pájaros dispersándose tras el sonido del meteorito estrellándose.

El alguacil del condado de Hidalgo, Eddie Guerra, publicó en Twitter que los controladores de tráfico aéreo en Houston le informaron que dos aviones informaron que también vieron un meteorito en el cielo cerca de McAllen.

🔴TEXAS : #VIDEO LOUD BLAST IN THE "MISSION" AREA! 🔊 ON Houston Air Traffic Control: Reports from 2 aircraft that said they saw a #Meteorite west of McAllen. Point of impact unknown. No reports of damage #BreakingNews #Meteorito #Mission #Blast pic.twitter.com/Bp85Ixnus4

Was informed by my Federal partners that Houston Air Traffic Control received reports from two aircrafts that they saw a meteorite west of McAllen. Where the exact point of impact is unknown. No reports of any damage in that area has been received. pic.twitter.com/x3MkpL0I4J

— Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) February 16, 2023