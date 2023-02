El discurso de la burla

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

El 21 de noviembre del 2017, en la sede del Congreso del Estado, el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, tomó la protesta al primer Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual calificó como “un hecho histórico en el combate a la deshonestidad de quienes integran las administraciones públicas”.

Ante una nutrida asistencia, reunida en el patio central del inmueble parlamentario, el panista no paró en su narrativa eufórica, al pedirle a la sociedad sumarse activamente al combate a la corrupción.

“Este es un hecho histórico. Este es uno de los primeros pasos para atacar este mal que causó graves daños en la hacienda pública y las instituciones, porque la corrupción aniquila la confianza como un sistema capaz de garantizar el bienestar ciudadano”, presumió, con ese estilo gritón en el discurso que lo caracteriza.

“Por eso, hoy más que nunca debemos redoblar nuestro esfuerzo y compromiso para recuperar la política como instrumento de transformación de la sociedad y no del enriquecimiento ilícito de los funcionarios y sus socios”, añadió.

No fue el único rebasado por la euforia. También el entonces presidente del comité, Arturo Narro Villaseñor, se desbordó en optimismo.

“La ciudadanía demanda que cada instancia de Gobierno cuente con mecanismos y normativas claras para el ejercicio y manejo de los recursos públicos. Exige que haya un alto sentido de ética y honradez con acceso a la información pública sin restricciones, dejando atrás la opacidad y el desorden administrativo de otros tiempos, que en nada abonan a estos esfuerzos por combatir la corrupción”, refirió.

Hoy, a más de cinco años de distancia, y en un entorno que señala a la anterior administración estatal como una de las más corruptas de Tamaulipas, aquellos discursos, tanto de Cabeza de Vaca como de Narro Villaseñor, suenan a burla y ofensa para los tamaulipecos.

Una vez más, el tiempo se ha encargado de demostrarnos la doble cara o la hipocresía que caracteriza a la mayoría de los políticos.

Eso por cuanto hace a Cabeza de Vaca. En relación a Narro vale preguntarnos ¿dónde quedó el comité anticorrupción?

Tras aquella polémica instalación, los integrantes del organismo tuvieron apariciones esporádicas, por lo general para quejarse de que los recursos presupuestales a su alcance eran insuficientes para ejercer su tarea.

Evidentemente Narro ya no figura ni como presidente ni como integrante del Comité, pero ni quien lo sustituyó, ni el resto de los miembros han dado la cara a pesar de que su papel tiene amplia relevancia como “cabeza” del sistema estatal anticorrupción. Ya no se supo nada de ellos, a pesar de que la ley los obliga a rendir un informe anual de sus actividades. Si lo rinden, lo hacen en lo oscurito, seguramente por pena, al no tener nada que reportar.

Lamentable que así sea, porque la consecuencia de todo ello es que el comité no pasó de ser una figura decorativa para que el gobierno hiciera como que cumplía con una obligación de ley, aunque en la realidad la corrupción no solamente no desapareció, sino que se enseñoreó en Tamaulipas.

Prueba aplastante de ello es que hoy suman ya más de 24 carpetas de investigación por corrupción iniciadas contra exfuncionarios cabecistas y se siguen reuniendo evidencias contra el exmandatario.

Todo ello se lo cuento con la intención de que sirva de llamado al nuevo gobierno, primero, para que exija cuentas a quienes integran el comité anticorrupción, y segundo para que tome con seriedad la lucha contra la corrupción en la administración pública. Ojalá así sea.

ASI ANDAN LAS COSAS.