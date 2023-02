El elevadorista….

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

En verdad que VICTORIA es CHINGONA…Tal cual lo dice el comercial televisivo donde hace referencia a una cerveza…VICTORIA nuestra Ciudad Capital es y debe de ser bien CHINGONA… La ciudad más CHINGONA de toda la Republika…

Estando a punto de emitir nuestro VOTO para SENADOR, siento que las campañas por la radio ya resultan bastante cansadas y fastidiosas….Ya nos tienen BOMBOS…

Para empezar el candidato JR asegura que ME CONOCE y que por lo mismo debo de votar por ÉL, siendo que nadie me lo ha presentado hasta el momento… En tanto que la dama IMELDA SANMIGUEL dice que hemos hecho bastante y suficiente en el Congreso y por lo mismo debo emitir mi voto por ella, porque además es de MANO DURA y la mera verdad yo ignoro qué es lo que hemos hecho en el Congreso la actual diputada y su servidor, a quien sí conozco BIEN además de toda su familia es a MANUEL MUÑOZ CANO un Victorense de CEPA que ha apoyado las buenas causas de la gente de Victoria…

Tengo un buen de tiempo de no ver a RAÚL VILLARREAL y a su esposa SUSANA mi compañera de la Secundaria RAFAEL RAMÍREZ de ya hace algunos ayeres, como acostumbraban ir a deleitarse a las gorditas de DOÑA TOTA en GranD Campestre, no los he vuelto a ver desde la nefasta enfermedad asiática…

Y prosiguiendo con el muy buen PRESTIGIO de la Facultad de Comercio y Administración, se cuenta entre sus muy buenos Directores al doctor JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI pieza fundamental en el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA…

Lo conocí siendo apenas un chamaco y Él ya un joven bragao…

Tomábamos clases de violín con el siempre bien recordado émulo de PAGANINI, el maestro BENJAMÍN PEÑA en la vieja academia OLIVIA RAMÍREZ de la calle diecisiete…

Estoy hablando de FERNANDO FRAUSTO el siempre bien recordado elevadorista de Palacio de Gobierno…

Hacía un buen de tiempo, que no subía por el privilegiado ascensor que utilizaron la mayoría de los Gobernadores para llegar a sus oficinas del tercer piso…

Cuando aplané el botón para tener acceso al ascensor, me extrañó ver algunas frases inscritas en el interior relacionadas con el buen FERNANDÓN…

Eran las palabras que el amigable FERNANDO nos decía siempre sonriendo a quienes subíamos a SU ELEVADOR…

“Va al cielo….” Refiriéndose al tercer piso…

“Va a la chuleta…” Refiriéndose a la Tesorería, donde estaba el billete…O sea el primer piso…

“Va a la calle 22…” Refiriéndose al segundo piso del edificio de gobierno…

“O va a Ciudad Victoria…” Refiriéndose a la planta baja del edificio…

Fueron 67 largos años que el amable y amigable FERNANDO sirvió como elevadorista a miles de Tamaulipecos que iban a arreglar asuntos a Gobierno…

Fueron 67 años que FERNANDO sirvió a más de once Gobernadores, empezando por NORBERTO TREVIÑO ZAPATA y rematando con AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a quien creo todavía alcanzo a SERVIR…

Son muchísimas las anécdotas que se cuentan, se dieron en el bastante vetusto elevador…

Platicaba el inolvidable elevadorista que no fueron pocas las noches en que varios gobernadores le pidieron que esperara a que salieran ya muy entrada la noche….Y que en ese ínter ocurrieron cosas por demás extrañas como sobrenaturales…

Recuerda que una vez que atendió el pedimento de TOMÁS YARRINGTON, cuando venía SOLO después de dejarlo en el tercer piso, escuchó una voz grave que le decía… “A quien acabas de dejar no le va a ir bien, la va a pasar muy mal…”

Que en otra ocasión, después de dejar a EGIDIO TORRE escuchó un sonido gutural similar al de la ocasión anterior que le decía… “Si este gobierno estuvo mal espérate a que veas el que sigue…”

Que varias veces escuchó la voz aguardentosa de EMILIO MARTÍNEZ pidiendo le trajeran a DARTAGNAN su gato predilecto al cual acariciaba mientras bebía sus copas de fino champagne…

Así como también escuchó la voz de AMÉRICO VILLARREAL GUERRA pidiéndole que apoyara a su hijo, por los momentos difíciles que iba a pasar… Tiene a dos personas que en lugar de ayudarle le estorban…

De todos los gobernadores que trato, conserva buenos y malos recuerdos…

Pues bien, el buen FERNANDO ya no estará más en el vetusto elevador…

Pero su eterno buen humor y sus sanos chascarrillos perdurarán por siempre…

Somos muchos los que al subir al elevador lado oriente del edificio de Gobierno…

Lo bien recordaremos…

Ya NADIE podrá ocupar ese lugar…

EL BUEN DON PEDRO…

No cabe duda que andamos en plan nostálgico…

Pensando en mi próximo libro sobre PERSONAJES de Victoria y los que se agreguen…

He estado considerando muy seriamente en la persona de Don PEDRO MONTEMAYOR…

Tratábase de un rubicundo viejón, que se caracterizaba por traer un puro en la boca, prendido o apagado, pero bien mordisqueado…

Lo conocimos como gerente del cine Alameda, uno de los pocos cines que existían en la Ciudad, sin techo, pero muy confortable, en donde se hacían las mejores palomitas y se vendía el dulce MILKY WAY que apenas empezaba a salir al mercado…

Siempre impecablemente vestido, con camisas de colores y figuras muy llamativas, sus pantalones del mejor casimir muy por arriba de la prominente barriga…

Nunca le vi una camisa repetida, siempre traía una diferente, por lo que le preguntaba…

Pos cuántas camisas tiene DON PEDRO…?

La mera verdad… Ignórolo, Licenciado… Me contestaba mientras mordisqueaba su cigarrón…

Siempre nos encontrábamos en los partidos de futbol, deporte al cual era un furibundo apasionado…

Llevaba un buen liacho de riquísimas tortas de jamón serrano y de chorizo, de los cuales siempre nos convidaba- por supuesto nada SONSOLEQUES buscábamos sentarnos siempre junto a DON PEDRO…

Era un crítico pertinaz y agudo del equipo, de los jugadores, del entrenador y del árbitro…

“Este desgraciado árbitro ya nos arregló…” Eran sus comentarios de siempre…

Don PEDRO MONTEMAYOR el viejón del puro, las camisas tan caras como llamativas y el pantalón arriba de la prominente barriga…

Aparece como simpático e inolvidable personaje de nuestra CHINGONA VICTORIA…

Y hasta aquí llegó mi amor…

