En México, Iglesia Católica apoya a bloque conservador: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Iglesia católica mexicano está apoyando a un bloque conservador, luego de que manifestaran su preocupación ante el Plan B de Reforma Electoral.

López Obrador dejó en claro que el movimiento de la Cuarta Transformación solo ve con buenos ojos al papa Francisco, quien es un verdadero “defensor del pensamiento y obra de Jesús”.

“Por eso nosotros vemos con mucha simpatía al papa Francisco, en la Iglesia católica nuestro referente es el papa Francisco, y nosotros somos respetuosos de todas las creencias y en nuestro movimiento hay católicas, evangélicos, hay de todas las religiones, y también libres pensadores. Pero cuando se habla de la Iglesia, que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo no, esto no tiene que ver con el papa Francisco”, dijo.

“Él (Francisco) ha condenado a los saqueadores, ha condenado a los que explotan, a los que humillan a los pobres, tiene muchísimo tiempo que no había un papa tan cristiano, tan defensor del pensamiento y obra de Jesús, que siempre estuvo del lado de los desposeídos, del lado de los humillados, por eso los poderosos de su época lo seguían lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. Esta Iglesia la representa el papa Francisco”, indicó.

“Si me preocuparía muchísimo que el papa Francisco se pronunciara sobre este tema. pero si es aquí hay que entender cómo las élites de todas las corporaciones, siempre se unen, se alimentan, se unen mutuamente, las élites, no el pueblo, no el pueblo católica, no el pueblo evangélico, no el pueblo laico, hay que diferenciar”, explicó.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su preocupación por el Plan B de Reforma Electoral, el cual todavía se discute en el Senado de la República.

A través de un comunicado en redes sociales, la Iglesia mexicana detalló que dicha preocupación sobre el Plan B de Reforma Electoral se debe a “diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificación a diversas leyes electorales”.

“Ante la controversia que se ha generado por la propuesta de Reforma Electoral que se discute en el Congreso de la Unión, dentro del llamado Plan B, los obispos de México, expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificación a diversas leyes electorales”, apuntó.

Por ello, hicieron un llamado para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden, “respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que rigen nuestro sistema electoral”.

El presidente López Obrador respondió a la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien se pronunció este fin de semana sobre el 'Plan B' de la Reforma Electoral: que el único referente, para él, es el papa Francisco. Más, en: https://t.co/dFYTQs28GG pic.twitter.com/fEQBhAoqmE — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 20, 2023

Con información de: lopezdoriga.com