¿Enemigo en casa?

Aunque está en todo su derecho, la forma en que el supuesto dirigente del partido Movimiento Ciudadano, JUAN CARLOS ZERTUCHE, invalidó su boleta electoral, es por demás reprobable.

Y si bien lo hizo en protesta por la elección extraordinaria para senador por Tamaulipas, no representa otra cosa que un acto de inmadurez, que con toda seguridad tendrá un costo político para él, o bien, el partido que le dieron a representar.

JUAN CARLOS ZERTUCHE argumentó que al no haber un debate entre candidatos a senador, no valía la pena ejercer su voto. Ignorante, al desconocer que para ir al Senado de la República no se necesita debatir, sino saber legislar y que el debate se da en la Cámara, no en periodo de promoción del voto.

Criticó la campaña y hasta la calificó como desangelada, como si MC fuera un ejemplo a seguir, sobre todo cuando muy apenas consiguió la votación necesaria en la última contienda para conservar el registro.

El desperdicio de la boleta no sirvió para alterar el resultado de la elección de este domingo, que de por sí fue escasa y contada.

Menos mal le fue a la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, a quien no se le permitió ejercer su derecho al voto en la colonia Doctores de esta población fronteriza, porque aparece en el listado nominal en su anterior distrito.

Aunque de antemano ya se conoce el resultado de la elección, nos vamos a reservar el análisis y comentario para la edición de este lunes.

De entrada, fue como se esperaba, aunque ahora con un notable ausentismo de escrutadores en las mesas directivas de casilla e incidentes en los que se permitió votar a ciudadanos que no traían su credencial de elector o bien, no aparecían en el listado nominal con fotografía.

Desde luego que lo anterior no le agradó a la representación del Partido del Trabajo, ARCENIO ORTEGA LOZANO.

Cambiando de tema, diremos que con la llegada de FELIPE GARZA NARVÁEZ a la representación de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, la dependencia recupera su jerarquía en el funcionamiento, en un escenario político-electoral con miras a la contienda del 2024.

La destitución de RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ desde luego que tiene varias lecturas, entre estas, que simple y sencillamente no dio resultados y por lo tanto era necesario dotar a esa estratégica oficina de una persona con experiencia y capacidad como lo es FELIPE.

También se sabe que RICARDO simpatiza con su tocayo, el senador MONREAL ÁVILA. Por lo tanto, no le pareció al secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, y lo hizo a un lado.

Con ello, RICARDO RODRÍGUEZ pierde muchas posibilidades de figurar como prospecto para la elección del 2024, sobre todo para la alcaldía de Victoria, donde siempre ha querido, pero el PRI nunca le dio la oportunidad y obviamente que la buscaría, bajo las siglas de Morena. En fin.

