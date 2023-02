FGJE y ASE obstruyen investigación contra excabecistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Tanto la Fiscalía General de Justicia (FGJE) como la Auditoría Superior del Estado (ASE), representan un obstáculo para llevar a juicio a exfuncionarios que desfalcaron las finanzas estatales, aseguró el diputado, Isidro Vargas Fernández.

“La institución de la fiscalía obviamente está, como saben ustedes, al servicio de la administración que se acaba de ir, entonces si no tenemos una fiscalía totalmente imparcial pues es difícil darle el curso legal al tema de las denuncias, entonces ahí hace falta oxigenación”, dijo en entrevista.

Acusó: “la Auditoría y la Fiscalía son entes que todavía siguen tapando o limitando el proceso”.

El legislador por Morena dijo estar del lado de quienes desean que no haya impunidad y que exista castigo: “pero necesitamos nosotros a una Fiscalía que realmente sirva a la sociedad tamaulipeca y que no esté protegiendo los intereses de los que se fueron”.

Vargas Fernández reiteró que ha existido impunidad porque si un municipio tuvo observaciones y fueron graves, la Auditoría Superior del Estado no da vista a la fiscalía “porque está tapando”.

Cabe señalar que, recientemente el Pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para citar a comparecer al fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, pero no se ha programado el día y la hora.

La razón de la comparecencia sería para que Barrios Mojica informe a los diputados sobre la situación en relación a la incidencia de feminicidios y violencia contra la mujer, pero algunos legisladores aprovecharán para interrogarlo sobre la inacción de la dependencia contra exfuncionarios cabecistas.