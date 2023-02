Herly RG y Adrián Marcelo pelean por comentarios de gordofobia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con todo se dieron Herly RG y Adrián Marcelo en una pelea originada por los comentarios de gordofobia del influencer en los que él la atacó por su forma de comer y ella terminó haciéndole un reto relacionándolo con consumo de drogas.

Las protagonistas de una pelea por gordofobia hace unos días fueron Pati Chapoy y Yuridia. Su guerra de declaraciones comenzó porque la conductora señaló que la sonorense sí tiene una gran voz, “pero está gorda”; por el revuelo que esto desató, Adrián Marcelo se tomó la libertad de opinar expresando que si una gorda se le acerca, la mandaría a la v…

Conocida por su personake de Tomás, la tiktoker Herly RG, reaccionó a los comentarios de gordofobia que hizo Adrián Marcelo tanto en el programa de Karla Panini como en redes sociales.

Al influencer le llovieron críticas por su falta de tolerancia hacia las personas con sobrepeso y los comentarios de Herly, terminaron enfrascando a los dos en una batalla de tuits.

Herly RG, quien con Tomás hace contenido en contra del machismo y en sus espacios lanza mensajes en contra de la gordofobia, publicó un tuit dedicado a Adrián Marcelo.

“Pobrecito de Adrián Marcelo y su enfermedad llamada ‘pen*, esperemos se cure pronto”, señaló Herly.

Por medio de TikTok, la influencer envió un mensaje en el que habla de por qué es importante no opinar sobre los cuerpos ajenos.

“Lo único que te voy a decir es que ya te calles el hocico… y que aprendas que de los cuerpos ajenos no se habla, ¿por qué? Porque te vale v***”

A los que Adrián contestó: “Me hubieras gustado que me explicaras con manzanas @herly_rg, pero me queda claro que no es algo que tengas a la mano muy seguido. Recuerda: ‘an apple away, keeps the doctor away’ (una manzana al día mantiene lejos al doctor)”

“Jajaja su chiste de niño de kinder, no me gustan las manzanas, a decir verdad prefiero las peras y la dieta verde, verde lejos todo lo que me trago, ámonos, jajaja pobre perr*”, contestó la influencer.

La discusión continuó con un reto que ya no tuvo límites…

“Oye @adrianm10 pero ya en serio te reto, yo me chingo una canasta de manzanas y tú te dejas de drogar 1 día, ¿jalas?”

“Te cambio el reto, yo sigo drogándome diario y tú comiendo como lo haces diario y el que se muera pierde”, contestó Adrián.

Al respecto, la influencer añadió: “va y si no te mueres, te anexamos, que empiece el juego”.

Pobrecito de Adrián Marcelo y su enfermedad llamada “pendejismo” esperemos se cure pronto 🫡 — Herly RG (@herly_rg) February 19, 2023

JAJAJAJAJJAA SU CHISTE DE NIÑO DE KÍNDER, no me gustan las manzanas, a decir verdad prefiero las peras y la dieta verde, verde lejos todo lo que me trago amonooooos jajajajajajajja pobre perra pic.twitter.com/LuCNgJCjXi — Herly RG (@herly_rg) February 19, 2023

Con información de: unotv.com