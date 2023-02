Una jornada muy tranquila

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Jaime Luis Soto.-

Tal y como estaba previsto, la votación para elegir senador en Tamaulipas se pronostica que fue muy pobre tras el cierre de casillas al concluir la jornada electoral de este domingo.

Como bien lo dijo alguien: Los tamaulipecos estaban más preocupados por la temible Ley Seca y hacer malabares para conseguir bebidas espirituales, que en salir a votar.

Dos días de Ley Seca es un verdadero tormento para muchos. Y no falta quienes se pregunten quién demonios inventó esa prohibición.

Ahora bien: Nadie debe alegrarse ni festejar si se confirma que la votación de este domingo fue la más baja que se tenga en memoria.

Pero sí debe ser motivo de reflexión para que en un futuro no vuelva a suceder. Solo esperemos que los candidatos que participaron en esta contienda electoral no empiecen a repartir culpas para justificar la triste actuación que tuvieron.

Se habla que la participación ciudadana no superó ni el 15 por ciento. Otros, un poco menos pesimistas, hablaban del 20 por ciento.

Ya las autoridades electorales, en su momento, irán desglosando los resultados finales de esta elección: Quien ganó, cuántos votos fueron en total, cuántos obtuvo cada candidato, cuántos nulos, etcétera.

A muy temprana hora, en Reynosa, votó el candidato de Morena-PT, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL. Fue el que se vio más sonriente de los tres, ya sabrá usted por qué.

IMELDA SANMIGUEL, candidata de Va Por México, emitió su voto en Nuevo Laredo en donde, por cierto, anduvo el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, dizque supervisando la jornada electoral.

Ya ve usted que en cada lugar en el que se aparece DELGADO, crea muchas suspicacias. Pero en fin…

Por cierto, el dirigente nacional morenista también reconoció que se esperaba una votación muy pobre en esta elección extraordinaria.

En Ciudad Victoria sufragó el candidato del Partido Verde, MANUEL MUÑOZ CANO, quien lamentó que se le haya dado poca difusión a esta elección extraordinaria.

¿Ya repartiendo culpas, MANUEL…?

Es pregunta, que conste…

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA emitió su voto en la casilla que se instaló en la Universidad Pedagógica Nacional.

En Reynosa, a la exalcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ no se le permitió votar por no aparecer en la lista nominal. Recientemente hizo cambio de domicilio, pero no se había concretado dicho trámite.

¿Qué sigue después de la elección extraordinaria? Pues que ahora sí se van a desatar las pasiones para lo que viene en el 2024.

Las elecciones del próximo año van a estar de antología, ya que se renuevan infinidad de cargos públicos, tanto federales como locales, y en ellas sí se espera la participación de la ciudadanía.

Por lo pronto, el abstencionismo se perfila como el gran ganador de esta jornada electoral, muy tranquila, por cierto…

[email protected]