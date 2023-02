De México, no esperamos apoyo militar, pero sí respaldo a la justicia: Embajadora de Ucrania

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En la víspera de que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania, la embajadora del gobierno de Volodimir Zelenski en México, Oksana Dramarétska, llamó a los países que mantienen una postura neutral ante el conflicto a pronunciarse claramente contra la ofensiva de Vladimir Putin y en favor de la víctima principal, que es el pueblo ucraniano.

En conferencia de prensa, señaló que en el caso de México le reconoce sus votos en las Naciones Unidas para lograr una salida a esta situación, pero hace falta condenar claramente el terrorismo ruso y sumarse a las sanciones económicas.

No es posible mantener neutralidad, es otro tipo de situación la que estamos viviendo, pues mantener la neutralidad y pretender que ‘no es nuestro litigio y no queremos meternos’ esto así no funciona. Hemos visto que Rusia con su invasión ha cambiado completamente el sistema global y las reglas internacionales, por eso mantener la neutralidad no es posible, hay que decidir claramente en que el lado estás, estás del lado como yo mencionado de la víctima o del lado del agresor”

Sobre la propuesta que hiciera en su momento el presidente Lopez Obrador sobre un plan de paz que implique una tregua de 5 años y la intermediación de figuras mundiales como el Papa Francisco y el primer ministro de la India, la diplomática descartó que sea viable.

“Sí que apreciamos todos los esfuerzos de todos los líderes mundiales. Pues en este sentido también del presidente Obrador, pero en este momento un cese del fuego, una tregua para cinco años, esto no vemos cómo puede ayudar.

“Esto solamente va a dar tiempo para Rusia, reagrupar sus fuerzas, pues esto es difícil que pueda funcionar ahora. La única vía-por lástima que vemos-es ganar esta guerra en el campo de batalla”, subrayó.

Así que para ganar esta guerra, advirtió la embajadora Dramarétska, se requiere poder de fuego a través del envío de armas, aeronaves y municiones por parte de países aliados.

De México, dijo, no esperarían apoyo militar, pero sí respaldo claro a la justicia y al derecho internacional.

No pedimos armas de México, pedimos otro tipo de apoyo. Además, para nosotros es muy importante que México se sume a nuestros socios que han puesto sanciones contra Rusia, sanciones, económicas, sanciones, políticas y sanciones contra oligarcas rusos porque esto sí funciona y esto sí que ayuda a acabar esta guerra y derrotar la maquinaria militar de Putin”, sostuvo.

Oksana Dramarétska agradeció el apoyo que le ha dado la comunidad mexicana a su país con muestras de solidaridad, el envío de ayuda e incluso la propuesta de personas de enlistarse en el ejército ucraniano, pero hoy lo relevante es ejercer la mayor presión internacional contra el gobierno ruso y sanciones para que las fuerzas ucranianas puedan derrotarlo en la guerra.