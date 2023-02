Incumplen dos organizaciones, que deseaban constituirse en partidos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara

A dos de las cuatro organizaciones sociales que deseaban constituirse como partidos políticos locales, el consejo general del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), les declaro improcedente su notificación de intención.

Tanto Fortalecimiento Rural Campesino como Juntos Avanzamos, no cumplieron con los requisitos y aun cuando se les concedió hasta el 31 de enero para subsanar las observaciones que se les hizo, no lo hicieron, confirmó Juan José Ramos Charre presidente del Instituto.

Las otras dos organizaciones sociales que manifestaron su intención de constituirse como partidos políticos locales, dijo que se encuentran en análisis, revisando la documentación que presentaron, para que a más tardar la próxima semana se defina si procede o no de su objetivo.

En el caso de Fortalecimiento Rural Campesino, su acta constitutiva de asociación civil no contemplaba la constitución de partido político local en Tamaulipas, por lo que debió modificar de su objeto social a más tardar el 31 de enero, presentando una nueva manifestación de intención y no lo hizo, explicó.