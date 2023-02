Real Madrid arrolla al Liverpool en la Champions League

En la parte complementaria el Real Madrid hizo gala de su grandeza y remontó el partido con base en su jerarquía y a su interminable futbol.

Primero por conducto de una jugada de ‘pizarrón’: centró Modric y apareció Militao metiéndose al área chica entre un mar de rivales vestidos de rojo a los que solo les faltó aplaudir mientras con un cabezazo letal firmaba el 2-3.

Y faltaba el ‘rey’, Benzema, que tras pared con Vinícius disparó y su tiro fue desviado por un defensa para dejar mal parado a Alisson, con lo que el esférico se fue a las redes y Anfield calló. 2-4 letal de los merengues.

El Liverpool se desplomó y ya no solo no tuvo reacción, si no que permitió un marcador de escándalo, firmado de nuevo por Benzema, quien hizo una jugada de maestro al quitarse al portero, limpiar la zona y definir el 2-5 con una clase que solo puede presumir el francés.

Con este resultado el Madrid tiene pie y medio en los Cuartos de Final de la Champions League, competencia de la que es el campeón vigente.