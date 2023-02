Rechazan turistas comprarle a Paco el de las empanadas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Orihuela, en 2016, mejor conocido como Paco ‘el vendedor de empanadas’, se convirtió en uno de los comerciantes más populares de las redes sociales, pues la forma en la que se presentaba a sus clientes y lograba convencerlos de comprar el producto hecho por su familia dejó asombrado a miles de internautas.

Pero como suele suceder en internet, luego de varios meses comenzó a perder el alcance que tuvo al inicio, además de que se sumó el reclamo de miles de mexicanos quienes consideran que cometió un error al rechazar la beca que el multimillonario Arturo Elías Ayub le ofreció en su momento.

Después de estar varios años un poco ausente en redes sociales, desde hace un par de meses, Paco han comenzado a aparecer nuevamente los videos en los que ofrece sus empanadas a los turistas en Acapulco, pero parece que con el paso de los años su estrategia no funciona de la misma manera, ya que ha sido expuesto en algunas ocasiones.

Esta vez se volvió viral en TikTok cómo un grupo de turistas decidió rechazar comprar las empanadas que Paco les ofreció, pero parece que su respuesta ha generado un debate en redes sociales, pues algunos consideran que fue arrogante, aunque también hubo quienes lo defendieron mencionando que es su forma de vender.

“El tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres. A no ser que traigan dolores de este tipo (señalando el codo”, no lo entendería. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos, cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco, o sea que ustedes lo traen de sobra”, comenzó diciendo Paco.

Su discurso no terminó ahí, añadió: “Si no en este video van a ver que no compraron y nada más grabaron. A mí me daría pena, la neta. #Nocompran, no apoyan al emprendedor mexicano. Que Dios los bendiga”.

Este video ha dejado todo tipo de reacciones en TikTok, estos son algunos de los comentarios: “Él sigue creyendo que por que se hizo viral ya uno está obligado a comprarle”, “Tuvo su oportunidad de llegar muy lejos, pero se conformó”, “En pocas palabras les dijo si no traen 100 pesos a qué salen de vacaciones”, “Las empanadas que dicen que están malísimas”, “Ya no es lo mismo, no es la misma magia de cuando era solo un niño”

@www.eric.huerta me encontré al famoso Paco tiene su pequeño puesto a los pies del otel playa suites Acapulco ♬ sonido original – Eric sx

Con información de: milenio.com