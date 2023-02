Extraña bola gigante de metal es hallada en playa de Japón

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En una playa de Japón apareció una extraña bola gigante de metal. Las autoridades locales investigan qué es y cómo llegó hasta ahí el misterioso objeto.

El pasado 21 de febrero fue encontrado este objeto en la costa de la ciudad de Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka. La extraña bola llamó la atención de los pobladores, así como de las autoridades, que acordonaron el objeto.

Al respecto, la cadena de televisión NHK informó:

“Se descubrió una esfera de metal con un diámetro de unos 5 metros en la costa de Enshuhama en la ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka. Según la investigación policial, no hay peligro de explosión, pero no se sabe con detalle de qué se trata”.

En las imágenes difundidas por la televisora se aprecia a dos agentes que se acercan al artefacto para descartar si se trataba de alguna clase de explosivo. Ante la duda, el cerco impuesto alrededor de la bola de metal se extendió doscientos metros.

Hay que señalar que la enorme bola de metal fue encontrada a pocos días de los episodios con globos sospechosos sobre los Estados Unidos.

Esto ha despertado la imaginación de los usuarios de redes sociales, quienes elucubran la posible identidad del objeto. La mayoría cree que podría tratarse de un objeto naval, como podría ser una boya o una clase específica de ancla.

Por supuesto, no pocos usuarios de Internet han lanzado especulaciones mucho más fantasiosas. Entre las más publicitadas están los ovnis, mientras que no pocos bromistas han señalado que es Gokú, personaje principal de Dragon Ball.

The Japanese 🇯🇵 police have restricted access to Enshuhama Beach in the city of Hamamatsu, Japan's prefecture of Shizuoka, after a suspicious ball about 1.5 meters in diameter, believed to be made of metal, was found on the shore https://t.co/H81LegazUX https://t.co/oTk8z6HsaO pic.twitter.com/3ObmMCXgjy

— Saad Abedine (@SaadAbedine) February 21, 2023