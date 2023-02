Michelle Vieth demandará a Héctor Soberón por filtrar video íntimo hace 18 años

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Michelle Vieth anunció que esta por tomar acciones legales en contra de Héctor Soberón, su ex esposo, por haber filtrado un video intimo hace 18 años.

De acuerdo con la famosa, está lista para hacerlo, pues asegura que las repercusiones por el tema no se borran y más bien aprende a vivir con ella.

Durante una entrevista en el programa Hoy, Michelle Vieth aclaró que luego de haberse dado a conocer su video íntimo, se violentaron sus derechos humanos sexuales cuando además era menor de edad.

“El poder tener una consecuencia por una infracciona mis derechos humanos sexuales, por tener esa exposición, que en mi caso cuando sucedió el internet no era legislable”, dijo.

Mencionó que ahora ya no tiene el miedo que antes tenía y explicó que aunque no busca una remuneración económica, resaltó que quiere un castigo, el cual el juez determinará.

“Ya no tengo el miedo que tenía cuando yo tenía 15, 16 años… Las consecuencias en su momento las determina un juez y si fui la primera en vivir porno venganza -que hoy se conoce como violencia digital-, quiero q. Es algo que aprendes a vivir con ello.

Cabe señalar que, en 2019 como parte de la campaña Real Women, real stories, la actriz relató que a pesar de que habían pasado 14 años en ese entonces desde que se difundió un video íntimo que filmó junto a Héctor Soberón, aún era blanco de ataques.

“Han sido 14 años de insultos, de groserías, de habladas, no solamente en persona sino a través de las redes sociales, esto me llevó a decir: ‘¡Basta, no más’”, comentó en ese momento.

La actriz detalló que fue Héctor Soberón quien hizo público el video, luego de tener una discusión por una supuesta infidelidad del actor.

“Es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta y que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública. Yo no traicioné nuestra intimidad”, dijo la actriz.

Con información de: telediario.mx