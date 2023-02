Veredicto a García Luna es parte de la decadencia que vivía el país: AMLO

El mandatario consideró que el veredicto en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es parte de la decadencia y del proceso de degradación que vivía el país

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el veredicto en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tras ser declarado culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas, es parte de la decadencia y del proceso de degradación que vivía el país.

Este miércoles, López Obrador dio una primera impresión sobre el proceso que enfrentó el funcionario del sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

“Lo de ayer de García Luna es parte de eso, es una decadencia y cómo se enfrenta una decadencia, un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico sino con todos los campos de la vida pública, con lo social, con lo político, lo moral, cómo se enfrenta, con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, injusticias, de complicidades, de privilegios, y eso es fuerte”, expresó.

López Obrador afirmó que su administración impulsa un cambio en el país, pero sin utilizar ningún tipo de violencia, tal como ocurrió en la Independencia, la Revolución México y la Reforma.

“Madero era un hombre bueno, pacifista, se vio obligado a llamar al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porque no le quedó otra opción. Pero hubo violencia, mucha violencia y ahora estamos logrando este cambio de fondo, sin violencia.

“Porque tanto quienes estamos impulsando la transformación, como quienes se oponen, no están utilizando la vía armada, o la violencia, es el debate, son los cuestionamientos, las críticas en la prensa”, remarcó.

Asimismo, aseguró que se está desmontando un régimen de corrupción, injusticias y privilegios que tenían grupos de élite.

El mandatario mexicano dijo que el juicio contra García Luna no significa que se esté enjuiciando a México e incluso, aseguró que el veredicto contra el ex funcionario ayuda a seguir limpiando la corrupción en el país.

“Para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es un pueblo, no equiparar, eso está mal, si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México, eso dejarlo de manifiesto, incluso, yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México un juicio así”, afirmó.

Sin embargo, resaltó que falta hacer más, pero “esto apenas es el inicio”.

“Desde luego falta más, esto es apenas el inicio, ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos, la no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción, entonces ya es un avance en ese propósito, falta pues más información”, mencionó.

El ex funcionario enfrentó la justicia de Estados Unidos al ser acusado de tener presuntos nexos con el crimen organizado. El 9 de diciembre de 2019, Genaro García Luna fue arrestado en Dallas, Texas.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A GARCÍA LUNA?

Genaro García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán, mientras controlaba la fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México, según el fiscal de Estados Unidos.

Tras el dictamen, el jurado encontró culpable a García Luna de los siguientes ilícitos:

Conspiración para la distribución internacional de cocaína

Conspiración para la distribución y posesión de cocaína

Conspiración para importar cocaína

Participación continua a una organización criminal

Emitir declaraciones falsas autoridades de Estados Unidos cuando solicitó la ciudadanía en 2018

Con información de: milenio.com