Amenaza senadora Rocío Abreu con filtrar video íntimo de Lilly Téllez

Tensos momentos se vivieron la tarde de este miércoles durante la discusión del Plan B de la Reforma Electoral en el Senado de la República.

Se volvió a presentar un enfrentamiento verbal muy delicado entre Lilly Téllez y Rocío Sánchez Abreu, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, respectivamente.

Todo comenzó cuando Téllez presentó en el estrado su posicionamiento en lo particular hacia las modificaciones a la Ley Federal Electoral impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, su exposición de argumentos se convirtieron en críticas hacia la bancada de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), a quienes acusó de corruptos por recibir fajos de dinero, especialmente se refirió a Abreu.

La senadora morenista se encuentra inmersa en un videoescándalo, donde se observa cómo recibe billetes por parte de otros funcionarios del estado de Campeche en 2021, semanas antes de las elecciones para renovar la gubernatura, que a la postre ganó Layda Sansores.

Abreu no se limitó en asegurar que dicho dinero fue porque en varias comunidades de Campeche no hay bancos y eran los recursos asignados para varios fondos, sino que amenazó a la panista con filtrar un video íntimo en el supuestamente ella es protagonista:

“Yo no tengo problemas de demostrar el tema (los videos)… Y Lilly, no te preocupes, va a salir tu video, pero el tuyo no va a ser apto para menores de 18 años”

“Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”, agregó.

Fuera de micrófono, la senadora morena llamó “piruja” a Lily Téllez, según la versión de testigos, una de las cuales, la senadora panista Kenia López Rabadán, condenó este insulto.

Al pedir la palabra pidió que existan “límites” en la discusión, “lamentablemente ustedes han pasado muchos límites, pero esa palabra que tú dijiste hoy no es aceptable”, comentó la titular de la llamada ‘contramañanera’.

En redes sociales la intervención de Abreu dio pie a un acalorado debate e incluso hubo alusiones a la llamada Ley Olimpia, que pena cualquier material íntimo (fotos, videos, entre otros) difundido sin el consentimiento de la persona, así como los actos que son considerados violencia digital hacia las mujeres.

“Sabe que el fuero la protege, inclusive de la Ley Olimpia”, “La sororidad de la senadora se fue al caño”, “Qué bajeza de Rocío Abreu, viola la Ley Olimpia en pleno Congreso”, se lee entre las reacciones.

Cabe mencionar que en octubre de 2022 Abreu ejerció violencia política de género contra la ex presentadora de noticias, a quien acusó también en sesión del Pleno, de haberse acostado con medio TV Azteca y que, aseguró, le quitó el marido a una amiga.

El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada clausula de vida eterna de los partidos satélites, que de inmediato se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, senadores de la oposición anunciaron que luego de la aprobación por parte de las bancadas de la 4T, comenzaría “el plan C, de los ciudadanos, controversia, y el plan de la Corte”.

Los ánimos están muy caldeados en el @senadomexicano Hay un enfrentamiento verbal público entre @LillyTellez y @RocioAbreuA pic.twitter.com/JY4QWRp54F — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 22, 2023

