El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cossío, quien el próximo domingo será uno de los oradores en la concentración a la que se está convocando en defensa del INE: “corruptazo, conservador, hipócrita”, lanzó el mandatario.

López Obrador criticó que el próximo domingo vayan a estar agarrados de la mano personajes que supuestamente eran adversarios del PRI y el PAN, como Fox, Calderón y Alejandro Moreno.

“Ahí estaba el ministro Cossío que seguramente va a estar el domingo protestando, corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. Esto nos debe llenar de orgullo”, dijo.

AMLO celebró que los simpatizantes del bloque conservador se estén portando muy bien porque pese a estar en contra de la 4T no han acudido a la violencia y todo se queda en polémica y ataques mediáticos.

Celebró que estén sumándose a la convocatoria del próximo domingo, porque sólo así podrían conquistar sus objetivos.

“Que se agrupen en la convocatoria que hizo Calderón para que estén el domingo y Fox y que se ejerza el derecho de manifestación, esa es la democracia, el uso pleno de las libertades, la libertad no se implora se conquista. Y que no se cansen: ¡Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular!”, remarcó.

El mandatario mexicano dijo que este tipo de grupos en contra de un gobierno no pasaba en sexenios anteriores, porque todo era simulación. Puso como ejemplo la elección del 2000, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia, en la que por primera vez perdió el PRI.

“¿Y cuántos pensando que iban a cambiar las cosas? Pues fue gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambien para seguir igual, al grado que el domingo ahí están agarrados de la mano, Fox, con ¿cómo se llama el del PRI? Alejandro Moreno, Chong, Claudia Ruiz Massieu, Woldenberg, Cossío, Krauze, Marko Cortés, Loret de Mola, etcétera, etcétera. Ahí todos agarraditos de la mano”, criticó.

