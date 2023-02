Llama AMLO a ‘no menospreciar’ fuerza de ‘bloque conservador’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no se puede menospreciar la fuerza del bloque conservador, y reconoció que sería un error subestimarlo, de cara a la marcha del próximo 26 de febrero en contra del Plan B de Reforma Electoral y a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador que los integrantes del bloque conservador con millones de personas, de quienes espera que no regresen por sus fueros.

“Siempre he sostenido que no hay menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representa”, manifestó.

“Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos, y hay una tradición del pensamiento conservador en México que viene de lejos”, puntualizó.

“No menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo, y además no regresen por sus fueros, porque entonces si acabarían con todos, porque son muy ambiciosos, muy corruptos y no les importa el pueblo, no le tiene amor al pueblo”, refirió.

López Obrador expuso que la marcha del 26 de febrero es para que el bloque conservador defienda para defender al exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna ,y al expresidente Felipe Calderón.

“Eso nos debe llenar de orgullo porque hay un verdadero estado de derecho, pero suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente, agarran esto como bandera, lo he venido diciendo, cómo defienden a Calderón y a García Luna, para eso va ser la manifestación en contra nuestra, no se pronuncien sobre García Luna, si acaso Calderón y con un pronunciamiento ofensivo para las víctimas, una falta de respeto a las víctimas: la hice, ordené que de usara toda la fuerza del estado y lo volvería a hacer, al estilo de Díaz Ordaz, lo volvería a hacer, ¿y los muertos y desaparecidos? Una decisión irresponsable, no había un diagnóstico, un plan, nada, era el uso de la fuerza, fuego”, lanzó.

Con información de: lopezdoriga.com